Szemrebbenés nélkül tagadja le a baloldal a valóságot

Már lassan két hónapja tartanak az erőszakos demonstrációk az Egyesült Államokban, azonban úgy néz ki, hogy a valóság nem éri el a demokrata párti politikusok ingerküszöbét. Csak Portlandben immár majdnem 60 napja folyamatosak a zavargások, és akkor Seattle-ről és Atlantáról még nem is beszéltünk.

Most Jerry Nadler, a demokrata többségű képviselőház igazságügyi bizottságának elnöke érezte úgy, hogy le kell tagadnia azt, ami az országban történik.



A politikustól arról érdeklődtek, hogy elítéli-e az Antifa erőszakos megmozdulásait. Nadler szerint (kapaszkodjunk meg) ez

mindössze egy mítosz, amit Washington D.C.-ben terjesztenek.

Amikor szembesítik Nadlert azzal, hogy az internet tele van azokkal a videókkal, melyeket az erőszakos megmozdulásokon készítettek, a politikus beszáll az autójába, majd elhajt azzal.

Az internet népe nem tétlenkedett, már meg is érkeztek azok az összevágott felvételek, amelyek bemutatják a portlandi állapotokat, miközben Nadler a „mítoszról” beszél.

#PortlandRiots

Here, Congressmen Jerry Nadler demonstrates how he is hyper-informed and really has his finger on the pulse of America: pic.twitter.com/QwGjmDo0T9

— GAB American🐸 (@GuardAmerican) July 27, 2020