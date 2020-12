Stephan King regényének feldolgozása a pc-kommandó legújabb áldozata

Ezen a vonaton nincs fék.

Az érzékenyítés napjainkban már nem ismeri a határokat, nemrég derült ki, hogy a Marvel képregények egyik közkedvelt szereplője nem heteroszexuális.

Ezt onnan tudjuk, hogy a december 9-én publikált, a Galaxis őrzői egyik legfrissebb számából kiderül, hogy Űrlord biszexuális. A történet szerint Peter Quill elmegy a Morinusra, ahol összeismerkedik egy humanoid férfival és egy humanoid nővel, akikkel évekkel később romantikus kapcsolatot létesít. A képregény egyik oldalán Űrlord beismeri, hogy számára ők jelentik az otthont és köszönetet mond nekik, amiért elfogadják őt.

Azt egyelőre nem tudni, hogy Űrlord szexualitása visszaköszön-e majd a filmvásznon.

Egyébként, a Marvel első nyíltan homoszexuális karaktere a 2021-ben debütáló Örökkévalók című filmben tűnik majd fel.

Most, hogy már egyre több szivárványosság kerül be a popkultúrába a haladók elérkezettnek látták az időt arra, hogy más szempontok miatt is kifejezzék felháborodásukat.

Van Stephen King, amerikai írónak egy regénye (sokak szerint a legjobb műve), amely a Végítélet címet viseli (angolul: The Stand). Ezt a regényt dolgozta most fel sorozat formájában a CBS All Access. Bár a sorozat elkészítésének ötlete már 2014-ben felmerült, az első részt múlt csütörtökön tették közzé. A siker szinte garantált a koronavírus-járvány árnyékában, ugyanis a regény arról szól, hogy 1990 nyarán elszabadul egy halálos vírus, amelyet az amerikai hadsereg fejlesztett ki, és a Föld lakosságának nagy részét hamar ki is írtja.

A haladó-kórus azonban ismét rátapintott a lényegre, a regény, így a sorozat egyik szereplője egy süketnéma karakter.

Csakhogy Nick Androst, Henry Zaga alakítja, aki nem fogyatékos. Ezt pedig a pc-kommandó nem tudta elviselni.

Az ügy miatt 70 állítólagos filmipari dolgozó egy közleményt is közzétett, amelyben bojkottra szólítanak fel. Leírták, hogy a szereplőválogatási folyamattal sem értenek egyet, nehezményezték azt is, hogy egyetlen süket színészt sem hívtak meghallgatásra.