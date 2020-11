Rendőr az előállított rendbontónak: Honnan tudod, hogy nem nő vagyok?

Ismét zavargások törtek ki az Egyesült Államokban, a rendőrök pedig tették a dolgukat, és előállították azokat, akik nem bírtak magukkal.

Az internetre ezúttal Seattle-ből került fel egy videó, amelyen az látható, hogy feltehetően két nőnemű tüntető és két hímnemű rendőr összeszólalkozik.

Az előállított demonstráló minősíthetetlen, trágár stílusban ekézi a rendőrt, majd egyszer csak követelni kezdi, hogy hozzanak neki egy női rendőrt.

És akkor jön a csattanó.

– teszi fel az egyetlen releváns kérdést az eljáró rendőr.

A felvételen jól kivehető, hogy a tüncikét túltoló csaj sem tudta hirtelen feldolgozni az információt.

Nem először fordult elő, hogy ezzel az egy kérdéssel leállítottak erőszakos tüntetőket.

Néhány hónappal ezelőtt Portlandben hasonló jelenet játszódott le. Egy újságíró vette észre, hogy a rendőrök letartóztattak egy női tüntetőt, és egyből odament a hatóság embereihez megkérdezni, van-e a helyszínen női rendőr, mert csak az motozhatja meg a letartóztatottat – ugyanis a helyszínen akkor csupán férfi rendőrök tartózkodtak.

Az egyik férfi rendőr aztán erre válaszul megkérdezte az újságírót:

honnan tudja, hogy ő nem nőként azonosítja magát?

A tiszt kérdése teljesen helyénvaló volt, hiszen éppen a baloldali ideológia követői hangoztatják, hogy manapság bárki bárminek vallhatja magát – így egy férfi gondolhatja magáról, hogy ő valójában nő.

Male PPB officers detaining a female protestor and patting her down w/ no female officers present. I asked if they had a female officer to do patdown, one responded by “nope” the other said, “how do you know I don’t identify as a female?” Other officers laugh. #PortlandProtests pic.twitter.com/bSabNSHXSf

