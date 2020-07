Rabszolgatartó volt a Magyarországot ekéző fake news gyárat tulajdonló család

Mi lesz most?

A The New York Times című liberális lapot tulajdonló Ochs-Sulzberger család felmenői között rabszolgatartók is voltak – állította a New York Post című lap hétvégi számának oknyomozó riportja.

A helyzet sokkal rosszabb, mint gondoltam volna

– állapította meg Michael Goodwin újságíró, aki a The New York Post mellett a republikánusokhoz közel álló Fox televízió kommentátora is. Az újságíró szerint bizonyítékok vannak arra, hogy a Sulzberger családban nemcsak rabszolgatartók voltak, hanem sok családtag az amerikai polgárháború idején (1861-1865) a déli konföderációs erőket és a rabszolgatartókat segítette.

Példaként a szerző az Ochs-Sulzberger család egyik pátriárkáját hozta fel: Adolph Ochsét, aki – mielőtt megvásárolta a The New York Timest – a Chattanooga Times című lap tulajdonosa volt.

A lapban 1900-ban olyan vezércikk is megjelent, amely amellett foglalt állást, hogy az Ochs által is támogatott Demokrata Pártnak „talán ki kellene tartania amellett, hogy a négerek ördögi szavazati jogát szeszélyből terjesztették ki”.

Hat esztendővel később, a konföderáció elnöke, Jefferson Davis századik születésnapján a lap „nagyszerű déli vezetőnek” titulálta a konföderációs elnököt.

Ochs anyagilag is támogatta két konföderációs tábornok, Robert Lee és Stonewall Jackson emlékművének elkészítését a déli Georgia államban. Később a testvére, George Ochs pedig az 1930-as években – miközben a The New York Timesnál dolgozott –, a Konföderáció Veteránjai Fiainak nevű egyesület New York-i egyletét is vezette.

A New York Post publicistája leszögezte azt is: a család egyik tagjának, Bertha Levy Ochsnak (Adolph Ochs anyjának) legalább öt rabszolgája is volt Mississippi államban. Valószínűleg Bertha unokaöccsének, John Mayernak is volt rabszolgája.

„Vajon nem kellene a Timesnak is előbb saját magán kezdenie a konföderációs múlt feltárását?”

– fogalmazta kérdésbe az álláspontját a New York Post publicistája.

Az oknyomozó riportról hírt adó jobboldali Breitbart News portálja vasárnap emlékeztetett arra, hogy a liberális The New York Times az elmúlt hónapokban folyamatosan népszerűsítette azt az „1619 Project” című, Nikole Hannah-Jones által írt esszésorozatot, amely történészek szerint meghamisítja az Egyesült Államok történelmét és azt állítja, hogy az ország önálló története nem az 1776-os Függetlenségi nyilatkozattal kezdődött, hanem csak 1619-ben, amikor Virginiába megérkeztek az első rabszolgák az afrikai kontinensről.