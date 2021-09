Pedofil pornókönyveket tartanak az iskolai könyvtárakban

Az illusztrációk pedig gyomorforgatóak.

Megpróbáltak elhallgattatni egy édesanyát az amerikai Virginia államban található Fairfax Középiskola vezetősége előtt beszélt arról, hogy milyen botrányos könyveket tartanak az oktatási intézmény könyvtárában.

Stacy Langton a meghallgatáson elmondta, hogy szeptember elején látott egy texasi iskolai tanács ülést, amely témája a pornográfia volt az iskolában. Emiatt ő is vette a fáradtságot, hogy szétnézzen a Fairfax Középiskola könyvtárában és meg is találta a betegebnél betegebb könyveket.

A könyvek rendelkezésre álltak, megnéztük őket. Mindkét könyvben szerepel a pedofília, a férfiak és fiúk közötti szex”

– mondta Langton.

Állítása szerint az egyik könyvben olvasható annak a leírása, hogy

egy negyedikes kisfiú orálisan közösül egy felnőtt férfival.

Elmondása szerint a másik könyvben pedig részletes illusztrációk vannak arról, hogy egy férfi közösül egy gyerekkel.

Az illusztrációk között van, orális szex, szexuális segédeszközök, maszturbáció és erőszakos meztelenség”

– mondta a nő.

Az édesanya idézett is a szóban forgó könyvekből:

„Már alig várom, hogy a pöcsöd a számban legyen. Életed legjobb sz***sában lesz részed, aztán magamban akarlak érezni.”

„Mi lenne, ha azt mondanám, hogy megfogtam egy másik csávó farkát? Mi lenne, ha azt mondanám, hogy le is sz***am. Tíz éves voltam, de igaz. (...) Ő is les***ott engem.”

Az iskola vezetősége ezt követően megpróbálta elhallgattatni az anyukát, mondván némileg ellenmondásosan, hogy gyerekek is vannak a hallgatóságban. Stacy Langton egyébként azt is elmondta, hogy ezek a botrányos könyvek más iskolákban is elérhetőek.