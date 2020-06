Ön tudta, hogy SpongyaBob is az LMBTQ-közösség része?

Ha esetleg valaki lemaradt volna róla, nyakig benne vagyunk az idei Pride-hónapban.

Ilyenkor minden magára valamit is adó vállalat és híresség is hízeleg egy kicsit az LMBTQ-közösség tagjainak (a potenciális extra profit reményében ) mutatva, hogy mennyire a szívükön viselik ezeknek az embereknek a sorsát.

A tövig benyalásban ezúttal a gyerekeknek rajzfilmeket sugárzó Nickelodeon volt a soros.

A csatorna a Twitter-oldalán tett közzé egy bejegyzést a Pride-hónap tiszteletére, amelyen három karakter is feltűnt:

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020