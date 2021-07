Nincs többé „hölgyeim és uraim” megszólítás a Disney Worldben

Az Insider beszámolója szerint a floridai Orlandóban található Disney World vidámpark

eltávolította a „hölgyeim és uraim, fiúk és lányok” szavakat a rögzített köszöntőjéből.

A lap szerint ez azért történt, mert a park „olyan helynek számít, ahol mindenkit szeretettel várnak”.

Az internetre fel is került egy videó montázs arról, hogy milyen volt tavaly a rögzített köszöntés és milyen most.

Disney removes ”Ladies and Gentlemen, boys and girls” from Happily Ever After pre show announcement.

Ladies and Gentlemen, boys and girls FOREVER! pic.twitter.com/joWLcYBgMf

— Showcase of Wishes (@ShowcaseWishes) June 30, 2021