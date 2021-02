Nem térdeltek le a rögbisek a BLM előtt, most megy a sivalkodás

Szombaton hazai pályán fogadta az angol rögbiválogatott Skócia csapatát a Hat Nemzet Bajnoksága keretében. A vendégek 1983 óta először győzték le az angolokat, de természetesen az eredmény senkit nem érdekel, ugyanis

mindkét válogatottból jó pár játékos úgy döntött, hogy nem térdel le.

A BBC például „kneegate”-ként emlegeti a történteket, és arról ír, hogy a skót edző, Gregor Townsend százszázalékosan kiállt a játékosai mellett, akárcsak a skót szövetség.

A brit Sky Sports szerkesztője, Anthony Joseph arról írt a Twitteren, hogy a skót rögbi üzenete az „as one” (magyarul: egy emberként), de a skót játékosok a rasszizmus ellen nem egy emberként léptek fel.

– fakadt ki Joseph.



#AsOne is the message from Scottish Rugby. But the players don’t seem to be “as one” in their stance against racism. It’s less about ‘they should kneel’ and more about ‘why wouldn’t they?’ What do they feel so strongly about to not be part of an anti-racism gesture? https://t.co/nbYqroWRUS

— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) February 7, 2021