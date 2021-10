Na, de kérem, az apák is szülhetnek!

Két gyereket is szült a transznemű férfi, mégsem az apjukként hivatkoznak rá. Skandalum!

Egyszerűen képtelenség a Brian élete lorettás jelenetétől elvonatkoztatni, ha az ember olyan történetről olvas, mint amilyen Freddy McConell esete. Ő mondjuk a filmben szereplő karakterrel ellentétben képes gyermekek kihordására, hiszen női testtel született. Ennek ellenére a kis XXI. századi szürreált így is hozza.

A magát férfiként aposztrofáló és nagyrészt férfivé műtött nő jogi harca arról szólt, hogy miután megszületett a második gyereke, annak anyakönyvi kivonatában az apjaként szeretné látni magát. Ezt azonban még a legfelsőbb bíróság ítélete sem tette lehetővé számára, mert bár Freddy hivatalosan férfiként van nyilvántartva, egy az ötvenes években született brit törvény akadályt jelent. Aszerint ugyanis az anyakönyvi kivonatban az a személy, aki szült, csak anyaként szerepelhet.

Ha az eset önmagában nem lenne elég abszurd, vicces lehet eljátszani a gondolattal, hogy a britek nem lépnek ki az EU-ból. Most az Európai Parlament az ő legfelsőbb bíróságukat is illegitimmé nyilvánítaná? Hiszen itt, az unióban már a férfiak is szülhetnek, és nyilván ha valaki férfinek vallja magát, akkor az is a jogai közé tartozik, hogy hivatalosan apa lehessen.

Talányos jogi útvesztői ezek századunknak.

Az azonban biztos, hogy az LMBTQ-lobbi nyomulásával a hagyományos nemi szerepek leépítése napi programmá vált. Ezzel párhuzamosan pedig a mindennapi élet kereteit megadó jogszabályok egyre többször kerülnek nyomás alá minden nyugati országban, amíg végképp elszakadnak a valóságtól.