Mi történik, ha a Spotify rosszul kategorizál majd egy transzneműt?

Ezek az igazán fontos kérdések.

Néhány évvel ezelőtt a Spotify nevű online zenei streaming szolgáltatás benyújtott egy szabadalmat, amely lényegében egy teljesen új beszédfelismerő technikára alapszik. A különbség a már meglévő hasonló asszisztensekhez, mint a Siri vagy az Alexa az, hogy a Spotify verziója folyamatosan figyeli a környezetét és elemzi a hangokat, ide értve a beszédet is. De ahelyett, hogy a szavakat parancsokká és keresési lekérdezésekké alakítaná, a Spotify verziója arra kíváncsi, hogy az emberek milyen zenét szeretnének leginkább hallgatni.

Példa:

Ha azt hallja, hogy egy nő sírva nyitja ki az utolsó üveg borát,

akkor jönnek is a szomorú dalok.

Ha azt veszi fel, hogy két fiatal srác szitkozódik,

valami kemény rap számot nyom be.

A szabadalmat januárban hagyták jóvá az illetékesek. A technológia által használt metaadatoknak köszönhetően gyakorlatilag mindent meg lehet tudni a felhasználóról, ide értve többek között a

korát,

nemét,

akcentusát,

lelki állapotát,

de még azt is, hogy milyen környezetben van.

Csakhogy, amit a Spotify a jobb felhasználói élmény, a nagyobb piaci jelenlét és a nagyobb bevételek felé vezető útnak tud be, mások ebben az emberi jogok potenciális sértését látják.

Az Access Now nevű digitális jogokkal foglalkozó szervezet tegnap egy közleményben fogalmazta meg fenntartásait a Spotify ötlete ellen. Négy kategóriát határoztak meg.

Ezek közül három teljesen világos, érthető és valóban aggodalomra ad okot.

Az Access Now szerint a Spotify ezzel a technológiával érzelmileg manipulálni tudja felhasználót. Azt is felrótták, hogy mivel folyamatosan be lenne kapcsolva a funkció ezért adatvédelmi problémák is felmerülhetnek, a Spotify akár kényes információkhoz is hozzájuthat. Illetve írtak még az adatbiztonságról is, ugyanis ha a szolgáltató ezeket az információkat megszerzi, hackerek és kormányzati szervek támadásainak lehetnek kitéve.



És itt jön be képbe a PC-kommandó, ugyanis az Access Now szerint nemi diszkrimináció is történhet.

A közlemény szerint

nem lehet úgy következtetni valakinek a nemére, hogy ne rekesztenék ki a transz- és nem bináris embereket.

Ugyanis, ha férfi-nő viszonyban elemzik az adatokat, akkor a transzok és nem binárisok nemi identitására való téves hivatkozás veszélye áll fenn, ami aláássa az ő identitásukat.

De a legszebb mondatuk az, hogy

ha kategorizálják az embereket nemük szerint, nemi szűrőbuborékokat hoznak létre a nemi determinizmus leegyszerűsített, elavult elképzelései alapján.

Kényes kérdések ezek...