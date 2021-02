Lassan már kötelezővé válnak az antirasszista tanulmányok az iskolában

Antirasszista könyvből tanulnak a gyerekek, amelyben a fehér embereket negatív színben tüntetik fel. Mindeközben egy iskolában kiadott illusztráció szerint a gyerekek már három hónapos korukban elkezdik fajilag megkülönböztetni az embereket a bőrszínük alapján, és erről beszélgetni kell velük – írta a v4na.hu.

Belefoglalják az iskolai oktatási rendszerbe olvasmányként a negyedik és ötödik osztályosok számára az Ez a könyv antirasszista (This Book is Anti-Racist) című könyvet a marylandi Montgomery megyében. A kötet azt mutatja be, hogy hogyan tegyenek a gyerekek a rasszizmus ellen, és megtanítja nekik, hogyan legyenek antirasszisták. A szerző, Tiffany Jewell által írt előszóban az olvasható, hogy például az „emberek” kifejezést is nemileg semlegesen írta le (folks helyett folx lett), mert így akar mindenkit tisztelni – írta a lap.

A könyv középpontjában a fekete, a barna bőrű, az őslakos és a színes bőrű emberek, valamint a globális többség tagjai állnak. A szerző fontosnak tartja, hogy figyelmet fordítson ezekre az emberekre, mert ők szerinte sokszor a perifériára kerültek, vagy elhallgattatták őket a történelem során.

Ahogyan azonban arra a Not the Bee cikke is rámutat,

a könyv előszavában egy szó sem esik a fehér emberekről. Így az antirasszistának beállított könyv jóformán rasszista.

„This Book is Anti-racist” is written by antiracist author and educator, @tiffanymjewell. It is officially one of our new favorite books on racism. Although it was written for young folx, we suggest that everyone read it. #ShowUp #DoSomething #JoinTheConversation pic.twitter.com/Oh3g8W9CrX — Point Made Learning (@PM_Learn) March 27, 2020

A könyvben Jewell szót ejt még az elnyomókról, amivel a fehér emberekre utalhat, és a fehérséget állítja be domináns kultúraként. Az is olvasható az antirasszista műben, hogy nem a globális többség (vagyis szerinte a színes bőrű emberek) dolga, hogy a fehér embereket tanítsák az elnyomásról, hanem a fehér embereknek kell figyelniük és tanulniuk – emelték ki.

De a jelek szerint már nemcsak a negyedik osztályosok körében okoz gondot a rasszizmus, hanem a legkisebbek is rasszisták lehetnek. Szintén Montgomery megyében egy általános iskolában közzétettek egy illusztrációt, amely arra buzdít, hogy a gyerekekkel már egészen korán kezdjenek el beszélni a rasszokról, mert a kicsik sosem elég fiatalok hozzá.

BREAKING: Montgomery County Elementary School reveals plan to indoctrinate small children into their racist army of activists. „They're not too young to talk about race.” Be aware people. They are coming for your children. pic.twitter.com/bBbopU33Ho — Jack Murphy 🇺🇸 ⚔️ (@jackmurphylive) February 10, 2021

Az illusztráció szerint a babákban már pár hónapos korukban kialakul a rasszizmus

– közölték.

Míg születésükkor minden emberre ugyanúgy tekintenek, addig három hónapos korukra már többet néznek olyanokra, akiknek a bőrszíne és így a rassza megegyezik a róluk gondoskodó emberekével.

A gyerekek aztán kétéves korukra már az emberek viselkedésével azonosítják a bőrszínüket, 30 hónapos korukra ennek alapján választanak maguknak játszótársat, 4-5 évesen pedig már faji előítéletet mutatnak. Az illusztrációs ajánlás szerint az 5–7 éves gyerekekkel már érdemes elbeszélgetni a rasszok közötti barátságról, mert ez akár egy hét alatt nagyban megváltoztathatja faji hozzáállásukat – idézte a lap.