Kritizálta a homoszexuális lobbit, öt évre lecsukhatják a német lelkészt

Világhírű színészek állnak ki a #freeSZFE jelszó mellett. Olyanok, akik annak idején súlyos pénzeket ruháztak be saját tanulmányaikba, hogy most még súlyosabb pénzeket keressenek. Nálunk viszont államilag támogatott a színészképzés, most megmutatjuk, mennyi pénzt is spórolnak azok a tüntető színészpalánták, akiknek a képzését a „diktatúra” fizeti – adóforintokból.