Itt a genderőrület újabb áldozata: Analeigh Tipton már nem bináris

A színésznőt leginkább az Őrült, dilis, szerelem című filmből ismerhetjük, de többek között az Agymenők sitcomsorozatban is feltűnt.

A napokban történt coming outjával olyan hírességekhez csatlakozott, mint Demi Lovato vagy Elliot Page.

Analeigh Tipton egész pontosan nem bináris nemi identitásúnak vallja magát, amely meghatározás azokat az embereket jelöli, akik sem férfinak, sem nőnek nem tartják magukat.

Demi Lovato bejelentése után Matt Siegel, a Boston rádió sztárja azért veszítette el a munkáját, mert nem viccelődhetett a színésznő és énekesnő (bár már nem tudni, hogy ez helyes megfogalmazás-e) nem bináris identitásán.

Úgy fogalmazott,

a nem bináris meghatározás szerinte egy vicc, nem is érdekli, mit csinál Demi Lovato, de ezentúl majd lehet aggódni, ha megsért valakit.

Ellen Page – aki most már Elliott Page –, Az Esernyő Akadémia című Netflix-sorozat sztárja 2014-ben egy LMBTQ-konferencián vallotta be, hogy a saját neméhez vonzódik. Nem is olyan régen pedig egy életmentő mellkasi nemátalakító műtéten esett át.