Így verték szét Brüsszelt a felbőszült bevándorlók | VIDEÓK

Információk szerint az illetékes kerületi rendőrség szombaton igazoltatást tartott Brüsszel északi, Schaerbeek nevű városrészében, mivel több fiatal a koronavírus-járvány visszaszorítását célzó rendkívüli intézkedéseket megszegve csoportba verődve tartózkodott közterületen.

Sajtóbeszámolók szerint egyikük, a 23 éves Ibrahima B. az igazoltatás elől elmenekült, majd előállítását követően a rendőrőrsön rosszul lett, és kórházba szállítása után szívinfarktus következtében meghalt. A brüsszeli ügyészség vizsgálatot indított, és orvosszakértőt kért fel a boncolás és a toxikológiai vizsgálatok elvégzésre, ezenkívül a rendőrőrsön és a férfi elfogásának helyszínén készült felvételeket is megvizsgálták, hogy kiderítsék az áldozat halálának körülményeit. A belga sajtó egy része szerint a férfit azért vette üldözőbe a rendőrség, mert a mobiltelefonjával videófelvételt készített a téren egybegyűltek elleni rendőrségi akcióról.

WATCH: Quite shocking video emerging from Brussels tonight, where riots have broken out following earlier protests following the death of a 23-year-old black man in police custody on Saturday: pic.twitter.com/6TALjCVboB

Szerdán a fiatalember halála körülményeinek tisztázását követelők a hatóságok által engedélyezett tüntetést tartottak a kerületi rendőrkapitányság előtt. A maximum százfősnek meghirdetett megmozduláson legalább ötszázan gyűltek össze.

Small scale rioting in Brussels tonight, follows an early demonstration, with protesters angry about the death of a 23 year old black man on Saturday who was in police custodypic.twitter.com/WSKISAF42B

