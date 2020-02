Feminista vírusvideó terjed a neten, de a férfiakra megint nem gondol senki

„Kegyetlen igazságok”, „végre jól megmondták” és hasonló piedesztálra emelő szövegekkel osztják meg a Szex és New York leszbikus színésznőjének videóját, ami nem szól másról, mint az unalomig nyüstölt közhelyekről: milyen nehéz nőnek lenni.

„Légy szexi, légy vonzó! Hordj feketét! Hordj magas sarkút! Ne légy túl kövér! Ne légy túl sovány! Rendelj salátát! Ne egyél szénhidrátot! Hagyd ki a desszertet! Diétázz! Nézz ki természetesen! A férfiak nem szeretik azokat a lányokat, akiken látszik, hogy túlságosan próbálkoznak! Ne mondj igent! Ne mondj nemet! Csak légy egy igazi hölgy!” – közel három percen keresztül megy a monológ, aminek célja, hogy érzékeltessék, milyen ellentmondásos üzenetekkel és kettős mércével találkozik egy nő élete során.

Ilyen és ehhez hasonló videók tömkelege készült már el, és a „végre kimondta” faktor nem is olyan nagy a feminista propagandavideóban, de azért mégis vírusként terjed. Ám az egyenlőség nevében elkészíthetnék a videó férfiaknak szánt változatát is. Ugyanis a fiúknak is nehéz, a sztereotípiák őket is nyomaszthatják. Ha készülne férfi verzió, vajon ugyanakkora örömmel fogadnák azt a videót is a nők, vagy akkor előrántanák az abúzus és elnyomás kártyáját? Mindenesetre a szövegben segítünk, már csak egy újabb kiöregedett hollywoodi sztár kell, aki elszavalja:

„Legyél erős, de legyél gyengéd! Legyél udvarias, engedd előre az ajtóban, de mégse, ez szexizmus, hagyd, hogy ő nyissa ki neked! Dicsérd meg az új ruháját, mondd neki, hogy csinos, de ne legyél felszínes! Legyél határozott! Hagyj másokat is érvényesülni! Sportolj, legyél szexi! Ne eressz pocakot! Az apatest menő, legyél természetes! Dolgozz, legyen egzisztenciád! Legyél sokat a családoddal! Legyél érzékeny! Ne sírj! Mutasd ki az érzéseidet! A fiúk nem sírnak! Mi van, buzi vagy? Legyél ápolt! A hajad túl jól fésült! Túl szőrös vagy! Nem vagy elég szőrös. Védd meg magad! Ne legyél erőszakos! Védd meg a gyengébbet is! Mondtam, hogy ne legyél erőszakos! Kezdeményezz! Ne nyomulj! Nem látod, hogy ő is akarja? Ez erőszak! Vegyél neki virágot! Túl kiszámítható vagy! Legyél izgalmas! Hívd meg a randin! Hagyd, hogy ő fizessen! Legyél igazi férfi! Ne legyél macsó! A nők szeretik a férfias férfiakat.”