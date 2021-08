„Eltörölnék” a libsik az UFC-harcost, mert a „terhes” transznőn poénkodott egy mémmel

Darren Till, az UFC harcos élt a szabad véleménynyilvánítás jogával, és felhasznált egy olyan mémet, amellyel a transzneműeken viccelődött – tette közzé a The Liverpool Echo. Emiatt rendőrségi eljárás is indult ellene, mivel páran, akik nem viselték el az övéktől eltérő véleményt, a rendőrséghez fordultak.

Darren Hill azonban közölte, hogy nem hajlandó bocsánatot kérni.

A kép egy „terhes” transznőt ábrázolt, aki éppen ultrahangvizsgálaton van. Ennek megosztása pedig ideiglenes eltiltással járt az Instagramon. Továbbá a merseyside-i rendőrség vizsgálatot indított ellene, mert panaszok érkeztek a bejegyzéseire, miszerint azok homofóbiát és transzfóbiát okozhatnak.

Till egy Instagram-videóban reagált, amelyben elmondta, hogy „vannak transznemű barátai, akik a képét viccesnek tartották”, és tudta, hogy a mém „nagy visszhangot fog kiváltani”.

– magyarázta, majd hozzátette, hogy ez a posztja is csupán a „megsértett brigád” panaszait vonta maga után – utalva ezzel az ellenvéleményre oly érzékeny libsikre, akik feljelentették.

The post got 100k likes… it was a successful day of posting on Instagram I would say… I’ve got a belter post this weekend for u, even more offensive. turn post notifications on!!!! https://t.co/mU1o989c4c

— D (@darrentill2) July 29, 2021