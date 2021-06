Egy olyan nő nyerte meg a nevadai szépségversenyt, aki valójában férfi

A verseny történetében először viszi haza a koronát egy férfi.

Kataluna Enriquez – azzal, hogy megnyerte a vasárnapi szépségversenyt – fogja képviselni Nevadát a november 29-én megrendezendő Miss USA versenyen

– írta meg a Breitbart.

Az Associated Press beszámolója szerint a transznemű Enriquez 21 versenyzőt maga mögé utasítva nyerte meg a Miss Nevada USA versenyt. Egyébként már márciusban is őt látták a legszebb „nőnek” a Miss Silver State USA megmérettetésen.

A Las Vegas Review-Journal úgy tudja, hogy Enriquez először 2016-ban vett részt transzneműek versenyén, miközben modellként is dolgozott, és tavaly óta indul el női megmérettetéseken.

Az utóbbi időben női szépségversenyeken kívül máshol is megmutathatták magukat biológiai értelemben férfiak transzneműként. Valentina Sampaio és Leyna Bloom egyaránt szerepelt már magazinokban, ahol ők mutatták be az éves fürdőruhatrendet.

Valentina Sampaio (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

Leyna Bloom (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP)

Megemlíthető Chelsea Wolfe transznemű freestyle BMX-versenyző is, aki 2020 márciusában azt nyilatkozta, hogy célja megnyerni egy olimpiai versenyt, majd elégetni az amerikai zászlót a dobogón, Donald Trump ellen tiltakozva. Ez össze is jöhet neki, hiszen ő is elindul a tokiói olimpián mint az USA első transzatlétája.

A képen Chelsea Wolfe látható

Továbbá itt van a születési nemét tekintve férfi Laurel Hubbard, az első olyan transzsportoló, aki elindul az olimpián. Hubbard egyébiránt a nők között küzd majd, Új-Zélandot képviselve, a súlyemelők nemzetközi versenyén.