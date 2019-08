Brutálisan csökkent a Gillette értéke, miután a férfiatlansággal próbált kampányolni

Korábban Megadja Gábor kollégánk foglalta össze kitűnően a Gilette borotvagyártó cégnek azt a januári reklámfilmjét, amelyben a #metoo vonatra felülve a genderlobbi sztereotipikus férfiábrázolását képesítik meg, ezzel lelkiismeret-furdalásnak és nyilvános megszégyenítésnek téve ki első számú vásárlói körüket: a férfiakat. Mint írta,

Ezt nyilvánvalóan a vásárlók is így érezték, hiszen nemrég közölte a Gillette anyacége, a Procter & Gamble (P&G), hogy a borotvagyártó márka értéke mintegy nyolcmillió dollárral (majdnem 2,5 milliárd forinttal) esett, miközben a legundorítóbb politikai agymosás mozgóképes változata jelenleg másfél milliónyi dislike-kal díszeleg a YouTube felületén. A P&G hivatalos kommunikációja ez ügyben természetesen olyan üzleti szempontokra hivatkozik, mint a változó borotválkozási trendek és az egyre nagyobb versenyt jelentő ellenfelek piaci felzárkózása.

Bullying. Harassment. Is this the best a man can get? It's only by challenging ourselves to do more, that we can get closer to our best. To say the right thing, to act the right way. We are taking action at http://gillette.com/en-us/about/the-best-men-can-be. Join us.