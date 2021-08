Botrány: egy tanár kötelezte a diákjait, hogy esküdjenek fel az LMBTQ-zászlóra

A The Blaze beszámolója szerint a tanárnőt a Twitteren hatalmas népszerűségnek örvendő, 176 ezer követővel rendelkező „Libs of TikTok” buktatta le. Az oldal megosztott egy videót, amelyen a tanárnő elmagyarázta, hogyan kezeli az iskolájában a reggeli bejelentéseket, amelyek között szerepel az állampolgári fogadalom.

– jelentette ki a tanárnő a videóban, amit idáig több mint 1 millióan néztek meg.

A tanárnő a videóban elmondta azt is, hogy a világjárvány idején eltávolította az amerikai zászlót az osztályteremből, „mert kényelmetlenül érezte magát tőle”.

– mondta kuncogva. Az egyik diákja éppen ezért megkérdezte tőle, hogy mégis mit nézzen, miközben elmondja a hűségesküt, hiszen az osztályteremben nincs amerikai zászló.

Miközben a történteket mesélte a tanár, alig bírta visszafogni a nevetését, végül kibökte: „azt mondtam neki, hogy van egy zászlónk az osztályban, amire felesküdhetsz. Erre ő körülnézett, és azt kérdezte, ó, az ott?” Mint a pedagógus szavaiból kiderült, egy LMBTQ-zászlóról van szó.

Teacher mocks the American Flag and suggests to students they can say the Pledge of Allegiance to the pride flag: pic.twitter.com/1QTS5xjPln

— Libs of Tik Tok (@libsoftiktok) August 27, 2021