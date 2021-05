Biden elintézte, hogy minden közoktatási intézményben közös legyen a mosdóhelyiség

A missouri-i keresztény College of The Ozarks magániskola hiába fellebezett, a szövetségi bíróság elutasította az állam ellen indított pert.

A Not the Bee nevű oldal írta meg, hogy egy szövetségi bíró ugyanis a héten úgy döntött, hogy a missouri-i College of The Ozarks keresztény magániskola is köteles betartania Joe Biden új szabályát, miszerint tilos megkölönböztetni a nem állami intézményekben is a nemeket, így például tilos külön mosdóhelyiségeket biztosítani a férfiak és a nők számára is.

Julie Blake, a főiskolát képviselő ügyvéd úgy lája, hogy a tavaly meghozott döntés a munkahelyi hátrányos megkülönböztetések elkerülése érdekében hoztak meg, ám az nem vonatkozott az oktatási intézményekre, ahol várhatóan konfliktusokat szülhet az öltözők különböző neműek általi használata.

– szögezte le.

James Luh, az Igazságügyi Minisztérium egyik ügyvédje szerint viszont még a főiskolának kell azt bebizonyítania, hogy a diszkriminációellenes politika nagyobb kárt okoz a gyermekek fejlődésében, mint a nemek szerinti megkülönböztetés.

A perben azzal érveltek, hogy a Joe Biden által hozott új szabályok nem kényszeríthetnek egy keresztény magániskolát, hogy ilyen módon megsértse a hitét.

Roseann Ketchmark, az ügy szövetségi bírója azonban egészen máshogy látta a dolgokat. Hiába, hogy nem állami fenntartású az intézmény, rájuk is vonatkozni fog a nemi identitás meghatározásának tilalma.

Hogy értsük:

a rendelet szerint minden közoktatási intézmény az Egyesült Államokban ugyanazt a háló- és melléhelyiségeket, továbbá öltözőket kell kötelezően biztosítani a férfiaknak és a nőknek is.

A főiskola ügyvédei azzal érveltek, hogy a rendelettel a kormány belegázolt a keresztények jogaiba, továbbá sárba tiporja a vallásszabadságot. Mindezt vélhetően a transzneműek elleni előítélet szembeni küzdelem eszközeként.

Julie Marie Blake, a Szabadság Védelméért Szövetség munkatársa úgy fogalmazott:

„A nőket nem szabad arra kényszeríteni, hogy magánterületeket osszanak meg, beleértve a zuhanyzókat és a kollégiumi szobákat a férfiakkal, és a vallási iskolákat sem szabad büntetni pusztán a biológiai nemi meggyőződésük miatt”

- mondta.

A szóvivő bejelentette, hogy az ítélet ellen fellebbezni fognak. Azonban a főiskola például nem segíti azokat a fériakat, akik nőként szeretnének a továbbiakban élni, és nem biztosít helyet számukra egy női kollégiumban, akkor hatalmas pénzbírságra kell számítaniuk.