Tovább csúszik az ENSZ az orwelli lejtőn: már a „feleség” és a „férj” is tiltott szó lett

Korábban az ENSZ az a világszervezet volt, melyet a második világháború alatt egy hajón alapított meg Anglia és az Egyesült Államok azért, hogy a Földre leselkedő világszintű problémákat kezelje.

Hogy miként és mikor lett ennyire baloldali, az rejtély.

De az, hogy nagyobb erőfeszítést tesznek mostanában az angol nyelv nemsemlegesítéséért, mint a koronavírus megfékezéséért, jól mutatja, hogy melyik globális problémát tartják ők veszélyesebbnek.

Összehasonlításképp: mikor a magyar kormány márciusban belengette, hogy a személyibe a születési nemet írnák bele, nem a vallott nemet,

az ENSZ még aznap létrehozott egy különbizottságot, ami 5 nap alatt elítélte a kormányt – míg a koronavírus esetében 14 napra volt ahhoz szükség, hogy komolyan vegyék.

Mostanság már napról napra jelennek meg őrültebbnél őrültebb ötletek az ENSZ Twitter-falán: hol az óvodásoknak akarnak szexuális felvilágosítást tartani, hol a migrációt tennék alapvető emberi joggá.

Az angol nyelv mindenesetre nagy ellenségük.

A hír már korábban, januárban is felröppent, de akkor még egy szerényebb – de nem kevésbé elmebeteg – listával álltak az emberiség (humankind) elé, és akkor még csak az ENSZ női szakszervezete karolta fel az ügyet. Ez a mostani javaslat már a nagybetűs ENSZ kibővített listája.

What you say matters.

Help create a more equal world by using gender-neutral language if you're unsure about someone's gender or are referring to a group. https://t.co/QQRFPY4VRn #GenerationEquality via@UN_Women pic.twitter.com/koxoAZZuxq

— United Nations (@UN) May 18, 2020