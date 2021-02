Arra képzi a Coca-Cola a dolgozóit, hogy „kevésbé legyenek fehérek”

A Becker News szerint a képzési tananyagot pénteken mutatta be először Dr. Karlyn Borysenko szervezeti pszichológus, aki azon dolgozik a mindennapokban, hogy „véget vessen a kritikus fajelmélet faji szempontból megosztó ideológiájának”.

🚨🚨🚨 BREAKING: Coca-Cola is forcing employees to complete online training telling them to „try to be less white.”

These images are from an internal whistleblower: pic.twitter.com/gRi4N20esZ

— Karlyn supports banning critical race theory in NH (@DrKarlynB) February 19, 2021