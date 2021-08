A Washington Post újságírója szerint örömhír a fehér amerikai lakosság csökkenése

-tájékoztat a Reuters.

A nem spanyol fehérek Amerikában csak az elmúlt évtizedben 8,6%-kal zsugorodtak, és most az USA lakosságának 57,8%-át teszik ki. Ez a valaha volt legalacsonyabb arány.

Jennifer Rubin szerint ez csodálatos.

a more diverse, more inclusive society. this is fabulous news. now we need to prevent minority White rule. https://t.co/or1MIJHxdx

— Jennifer 'pro-voting' Rubin (@JRubinBlogger) August 12, 2021