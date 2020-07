A fehérek félállati lények a BLM vezetője szerint

A V4NA nemzetközi hírügynökség beszámolója szerint újra a reflektorfénybe került egy megdöbbentő poszt Yusra Khogalitól, a torontói Black Lives Matter társalapítójától. A korábban állítólag a Facebookon megjelent írásban a fekete bőrű nő arról ír, hogy a fehér emberek félállatok, és súlyos genetikai defektekkel rendelkeznek. Ennek igazolására levezetett egy genetikai magyarázatot a melanintermelésről, amely az embereknél a bőr, a haj és a szem színéért felelős.

A melanint termelő melanociták száma nagyjából mindenkinél azonos, de az egyes rasszokban más-más mennyiségű pigmentet termelnek, így alakul ki az eltérő bőrszín.

....and another deleted classic from Yusra Khogali pic.twitter.com/SHvrpmamO5

— Adam (@adambeis) July 6, 2020