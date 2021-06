A Burger King minden eladott csirkeszendvicse után 40 centet egy LMBTQ-csoportnak ad

A Burger King egyik Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy minden júniusban eladott „Ch’King” szendvics után 40 centet felajánlanak a HRC-nek, azaz a világ legnagyobb polgári jogi LMBTQ-csoportjának – jelentette a KXAN televízió.

A cég tweetje így szólt: „A #ChKing azt mondja, LMBTQ+-jogok!”

the #ChKing says LGBTQ+ rights!

during #pride month (even on Sundays 👀) your chicken sandwich craving can do good! we are making a donation* to @HRC for every Ch'King sold 🏳️‍🌈

— Burger King (@BurgerKing) June 4, 2021