A mosdóig kergették a demokrata szenátort a Soros György által pénzelt aktivisták

Kyrsten Sinema arizonai demokrata szenátort szombaton a Living United for Change (LUCHA) nevű szervezet aktivistái követni, majd üldözni kezdték, hogy kiköveteljék az amnesztiát az Egyesült Államokban élő 11-22 millió migránsnak.

A csoportról köztudott, hogy a Center for Popular Democracy partnere, amelyet Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa évente több millió dollárral finanszíroz.

A Soros-szervezet 2018-ban több mint 2,1 millió dollárt költött projektjeik támogatására, míg 2019-ben közel 2,3 millió dollárt kaptak.

We wouldn't have to resort to confronting @senatorsinema around Phx if she took meetings with the communities that elected her. She's been completely inaccessible. We're sick of the political games, stop playing with our lives.

“Build back better, back the bill!„ pic.twitter.com/3OA5t6e6Fl — LUCHA Arizona (@LUCHA_AZ) October 3, 2021

🔴BREAKING: Blanca, an AZ immigrant youth confronts @SenatorSinema inside her classroom, where she teaches @ ASU. ”in 2010 both my grandparents got deported bc of SB1070...my grandfather passed away 2 wks ago & I wasn't able to go to Mexico bc there is no pathway to citizenship.„ pic.twitter.com/JDZYY2fOD2 — LUCHA Arizona (@LUCHA_AZ) October 3, 2021

Az amerikai szenátusban a demokraták kétszer is kísérletet tettek, hogy az illegális bevándorlók amnesztiáját becsempésszék a 3,5 ezer milliárd dolláros költségvetési tervezetbe.

A szenátus parlamenti képviselője azonban mindkétszer elutasította tervüket.

Sinema többször is kijelentette, hogy ellenzi a 3,5 ezer milliárd dolláros tervezetet.

Néhány nappal később ismét az amnesztia miatt került kellemetlen szituációba a szenátor – egy Karina nevű illegális bevándorló egy repülőjáraton szabályosan könyörgött neki a tervezet elfogadásáért.

Message from Karina – I am a DACA recipient from Arizona who volunteered to help elect Sen. Sinema. I asked her to follow through on her promises to immigrants in Arizona and support citizenship through reconciliation. pic.twitter.com/iw4nsrI2v7 — ADAC (@TheADAC) October 4, 2021

Nem ritka a már-már zaklatásszámba menő fellépés a Soroshoz szorosan kötődő szervezeteknél, különösen azoknál, amelyek a nyílt határok, az amnesztia és a tömeges bevándorlás legalizálásának hívei. 2018-ban például a Center for Popular Democracy egyik vezetője követte egy liftbe Jeff Flake akkori szenátort.

Szintén 2018-ban történt, hogy a Soroshoz köthető United We Dream áltemetést rendezett a szenátus épületében, bízva abban, hogy kikövetelhetik az amnesztiát az illegális bevándorlók számára.