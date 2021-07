Virtuális valósággá fejlesztené Zuckerberg a Facebookot

A Facebook vezérigazgatójának tervei szerint egy virtuális valóság ad majd lehetőséget a felhasználóknak arra, hogy egy térben, hologramként beszélgessenek, dolgozzanak és találkozzanak.

Mark Zuckerberg a The Verge című lapnak adott interjújában arról számolt be, hogy teljesen új szintre akarja fejleszteni a közösségimédia-hálózatot.

A cég vezérigazgatója júniusban ült le az alkalmazottakkal, hogy bejelentsen egy ambiciózus kezdeményezést, miszerint a társaság a Facebook teljességre törőbb verziójának felépítését tervezi, amely felöleli a társadalmi jelenlétet, az irodai munkát és a szórakozást.

Gondolhat a metaverzumra úgy, mint a megtestesült internetre: ahelyett, hogy csak a tartalmat nézné, benne van. És úgy érzi, hogy jelen van más emberekkel, mintha más helyeken lenne, különböző tapasztalatokkal rendelkezne, amit nem feltétlenül tehet meg egy 2D-s alkalmazáson vagy weboldalon”

– mondta Zuckerberg.

Verity McIntosh, a University of the West of England virtuálisvalóság-szakértője szerint a Facebook azért törne be annyira agresszívan a VR/AR (virtuális valóság/kiterjesztett valóság) területére, mert az ebben a környezetben zajló felhasználói interakciók által még az eddiginél is részletesebb, illetve más jellegű adatokat tudnának gyűjteni. Nem csupán arról van szó, hogy valaki hová kattint, és mit oszt meg,

adat keletkezne abból is, hogy az ember merre megy, hová néz, miként reagál egyes ingerekre a virtuális környezetben,

ami aranybánya lehet egy „adatkapitalistának”.