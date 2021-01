Minden, amit a kínai vakcináról tudni akartál

Magyarországra hamarosan 2,5 millió embernek elengedő vakcina érkezik Kínából. Ennek apropójaként a 888.hu összeszedte, mit is érdemes tudni a Sinopharm oltóanyagáról.

A magyarok általános bizalmatlanságáról és szkepticizmusáról már sokat lehetett hallani, talán ezt támasztja alá az a tény is, hogy annyira alacsony a hajlandóság a vakcina beadatására, hogy sikerült ezen a téren statisztikailag az EU élmezőnyébe tartoznunk. Azonban a megfelelő tájékoztatásoknak köszönhetően hazánkban az oltási kedv folyamatosan nő, így egyre többen döntenek amellett, hogy beadatják maguknak a vakcinát, ugyanis már mintegy kétmillióan regisztráltak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.

Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le, több tízmilliárd forint értékben, különböző gyártóknál (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac). Két gyártótól eddig 201 ezer ember oltására elég vakcina érkezett.

Mivel azonban Európában nincs elég oltóanyag, minden biztonságos és hatékony vakcina beszerzésére szükség van, hogy mielőbb elkezdődhessen a lakosság tömeges oltása. Magyarország ezért egymillió embernek elegendő Szputnyik V vakcina beszerzéséről állapodott meg Oroszországgal, pénteken pedig újabb vakcina beszerzésére szerződött, ugyanis 2,5 millió ember oltásához elég, kínai Sinopharm-oltóanyag fog érkezni a következő 4 hónapban.

A kormány már többször hangsúlyozta is, hogy Magyarországon csak olyan vakcinák kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatékonyak és biztonságosak, és amelyeket már több országban is alkalmaznak.

De mégis mit érdemes tudni, az eddigi legnagyobb szállítmányban érkező vakcináról?

Ez a készítmény elölt, inaktivált vírusvakcina, amely egy ismert, jól működő technológia. (Egyébként, a H1N1 influenzajárvány idején csak ezek, a teljes elölt vírust tartalmazó oltóanyagok voltak hatásosak.) A Sinopharm vakcinája inaktivált, vagyis az emberi sejtekben szaporodásra nem képes vírust tartalmaz, és a szervezet saját immunreakcióját kiváltva teszi ellenállóvá az embereket a koronavírussal szemben. A vállalat közlése szerint a két dózissal beoltott emberek 99,52 százalékánál magas volt a koronavírust semlegesíteni képes antitestek száma. Az oltóanyagot pedig általánosan biztonságosnak ítélték.

A 79,34 százalékos hatásosság pedig megfelel az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint a kínai gyógyszeripari felügyelet követelményeinek.

Az OGYÉI szakértői január közepén azért látogattak Pekingbe, hogy a gyógyszerkészítmények helyes gyártási körülményeit ellenőrző, úgynevezett GMP (Good Manufacturing Practice – Jó gyártási gyakorlat) inspekciót végezzenek a Sinopharm leányvállalataként működő China National Pharmaceutical Group (CNBG) koronavírus elleni oltóanyagának gyártására kialakított üzemében. A tavaly májusban átadott gyárban az ellenőrzést végző magyar szakértők végignézhették a teljes gyártási folyamatot, továbbá rendelkezésükre bocsátották a gyártásról szóló, teljes dokumentációt is.

Lukács Ferenc, az Intézet Hatósági Ellenőrzési Főosztályának vezetője, elmondta: a vakcina gyártása egy modern gyárban, biztonságos körülmények között történik, az ellenőrzés során a magyar szakértőknek csupán olyan, apróságokat érintő észrevételeik voltak, amelyek a készítmény minőségét nem befolyásolják.

Egy pár héttel ezelőtti közlés szerint a Sinopharm piaci engedéllyel rendelkező vakcinájából Kínában már több mint 4,5 millió dózist adtak be embereknek. Egy újabb, ingyenes oltási kampány keretében pedig február elejéig további ötvenmillió ember beoltását tűzték ki célul, hogy ezzel szavatolják a kínai holdújév biztonságos megünneplését februárban.

Ráadásul előnyt jelent a kínai vakcinánál, hogy a szállításához 2-6 Celsius fok közti hőmérsékletre van szükség, ez a Pfizer-féle amerikai oltóanyagnál mínusz 70 Celsius fok.

Az emírségek egészségügyi minisztériuma december elején közölte: a kísérleti oltóanyag 86 százalékos hatékonyságot mutatott a klinikai tesztek során. Egyiptom pedig arról számolt be, hogy a mintegy háromezer, a Sinopharm ott tesztelt oltóanyagával beoltott tesztalany egyikénél sem figyeltek meg súlyos mellékhatást, csupán láz, az oltás helyén bőrpír és köhögés jelentkezett egyes esetekben. A kínai oltóanyagok beadását követően két hét alatt termelődnek antitestek a szervezetben.

Halal vakcina Az Egyesült Arab Emírségek – ahol már elindult az oltási kampány az ugyancsak kínai Sinopharm gyártotta vakcinával – vallástudósai már decemberben halal minősítést adtak a vakcinának. Az ottani fatvatanács vezetője a döntést azzal indokolta, hogy az állítólag sertészselatint is tartalmazó kínai oltóanyag esetében az élet védelme felülírja az iszlám vallás disznóból készült származékok fogyasztására vonatkozó tilalmát.

A keleti példákkal ellentétben azonban nem az anyaországi magyarok lesznek az elsők, akik megkapják ezt az oltást, hiszen Szerbiában már több mint 300 ezer embert oltottak be vele, köztük sok magyart is a Vajdaságban.

Az újfajta brit variánssal kapcsolatban pedig az oltóanyag fejlesztője közölte: a vírus újabb variánsaival szemben is hatásos Sinopharm vakcinája.

A koronavírus új mutációja nem tette hatástalanná a vakcinát

-mondta Jang Hsziao-ming a CCTV-nek.