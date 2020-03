Mi teszi hatékonyabb vírusgyilkossá a szappant, mint bármelyik millió dolláros gyógyszert?

– fogalmaz Paul Thodarson kémiaprofesszor a The Guardian cikkében, melyből a Máltai Szeretetszolgálat készített egy magyar nyelvű összefoglalót.

De hogyan lehetséges ez? Miért éppen a szappan a leghatásosabb védekezés a koronavírus terjedése ellen?

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy nemcsak a szappan ennyire hatásos, hanem bármelyik másik zsíroldószer is – például az alkohol –, a választ pedig a vírusok sajátos felépítésében találhatjuk meg.

A vírus tulajdonképpen nem egy élőlény, hiszen mozgásra, szaporodásra képtelen, életfunkciókat nem mutat. A vírus nem más, mint egy parancssor, ami sejtek belső működését tudja módosítani, egyetlen életcélja pedig az, hogy sokszorosítsa magát.

Pontosabban, mivel önmagában képtelen szaporodásra, miután egy sejthez hozzátapad a vírus, belefecskendezi ezt a programsort, így programozva át annak belső működését. A gazdasejt ettől kezdve a fehérjetermelés helyett vírusokat fog termelni, méghozzá a gazdatest kontójára.

Tulajdonképpen a sejt vírusgyárrá silányul, majd miután erőforrásai kimerültek, elhal.

De addigra sajnos egy egész generációnyi fiatal vírust legyártott, melyek aztán a szomszédos sejteket támadják meg, és így tovább.

A szerencsénk az, hogy a vírus viszont egy igen egyszerű képződmény, emiatt szétszedni sem bonyolult, hiszen nincsenek olyan védőmechanizmusai, mint például egy baktériumnak.

A vírus szerkezete egyszerűen maga az apró kód, amit a sejtekbe ültet be, valamint az ezt körülölelő, védő zsírréteg.

A zsírréteg feladata, hogy egyben tartsa magát a vírust, tulajdonképpen olyan, mint a bogaraknak a kitinpáncél.

A szappan pedig, mikor kezet mosunk, egész egyszerűen csak ezt a nagyon vékony zsírréteget oldja szét a vírus körül, ami miatt

a vírus belső része szó szerint szétesik, szétoszlik a térben.

Az egyetlen fontos dolog, hogy legalább 20 másodpercig hagyjuk rajta a kezünkön a szappant – és azt lehetőleg a kézfejünk minden részére juttassuk el –, hiszen ennyi idő kell hozzá, hogy a zsíroldás megtörténjen.

Avagy a professzor megfogalmazásában:

A szappanok olyan kettős természetű, zsírszerű, úgynevezett amfifil molekulákat tartalmaznak – közülük némely nagyon hasonló a vírus membránjában, lipidburkában lévő zsírmolekulákhoz –, melyek képesek lebontani a vírust körbeölelő védőburkot. Olyan erősen tudja ezt megtenni, ahogy a kézről is a látható koszt le tudja mosni. Így a szappan nemcsak lemossa a vírust a kézről, de a szerkezetét megbontva hatástalanítja is azt.

Ha szeretnéd ezt kicsit szakszerűbben is elolvasni, látogass el a fent említett honlapra! És moss alaposan kezet!