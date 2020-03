Három grafikon, hogy megnyugodj: ha messzinek is tűnik, látszik már a járvány vége

Egyértelműen látszik, hogy azonnal, konkrétan órákon belül megfordította a járvány trendjét a Vuhan körül felállított karantén.

Mit lehet róla leolvasni?

Szürkével jelzik a napi új fertőzöttek számát, ami egy jól látható ívet jár be: egészen január 24-ig egyre több ember fertődött meg, ezután viszont majdnem amilyen gyorsan felfejlődött a járvány, olyan gyorsan visszaszorult: egyre kevesebben fertőződtek meg naponta.

Míg január 24-én még 2700 felett járt ezt a szám, a mai nap már csak 30 körüli új fertőzöttet találtak.

Az olasz karantén hatékonyságáról egyelőre még nincsenek adatok, hiszen a vírus lappangása miatt az új fertőzöttek diagnosztizálásának trendje 4-5 napos csúszással látszik csak,

de azt is hozzá kell tenni, hogy olyan karantén Európában egyelőre sehol sincs, amit a kínaiak Vuhanban bevezettek.

Legalábbis a karanténintézkedések Kínában kezdettől fogva tiltották az indokolatlan tömegközlekedést, szabályozták a boltbajárást, stb. Olaszországban egyelőre még csak követelik ezt az emberek, tényleges intézkedések még nem történtek.

Ezen a grafikonon az látszik, hogy hogyan teljesítenek a koronavírus elleni küzdelemben az egyes országok az első naptól kezdve.

Jól látható, hogy egy nagyon picivel – talán a kisebb népsűrűség, nagyon lakossági fegyelmezettség miatt –, egy hajszálnyival, de egyelőre Európa jobban teljesít.

Taking up the idea of @SMerler , I compare Hubei, Italy, France and Germany #COVID19 confirmed cases. The four lines look remarkably similar. The scary part of the picture is in next Tweet: Biggest part of problem is ahead, even for Italy. pic.twitter.com/3eZNxmQCcO

— Guntram Wolff (@GuntramWolff) March 7, 2020