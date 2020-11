Átfogó offenzívát indítottak a demokraták a Parler ellen

Elég nagyra nőtt hozzá a Parler, hogy kijelenthessük: megszületett az önálló konzervatív közösségi média.

A Twitteren egy ideje terjed egy olyan álhír, miszerint a Parlert akár a legegyszerűbb módszerekkel is meg lehet hackelni, így elérve a felhasználók összes adatát, személyes fényképét stb.

A hír szerencsére nyilvánvalóan hamis, erre a Parler is többször reagált, hiszen egyrészt nem is a WordPresst használják, másrészt nincs olyan funkció, amellyel képet lehet küldeni privát üzenetben, ráadásul a vád már hat hónapja kering az interneten, még csak nem is friss.

Ennek ellenére a Twitter továbbra is nyomatja felhasználóinak az ehhez hasonló álhíreket:

amit csinál, az lényegében ahhoz hasonlítható, mintha minden McDonalds bejáratánál szórólapot osztogatnának arról, hogy a Burger King patkányhúst darál a hamburgereibe.

Láthatóan két kézzel próbálják megtartani felhasználóbázisukat, de ez egyre nehezebben megy: a cég az elnökválasztási csalás következtében aktivitásának 20 százalékát elvesztette, a Parler viszont többször is lefagyott az elmúlt hetekben a túlterheltség miatt.

De nem csak a Twitter kezdett offenzívába, lassan minden felületen támadják a szolgáltatót, Hitlerhez hasonlítják a platformot alapító John Matze nevadai vállalkozót, az antifasiszták pedig akcióba lendültek: kultistáik ezrei szállták meg Google alkalmazásboltját, hogy lepontozzák egyesre az alkalmazást, egy-egy dalszöveggel vagy valamelyik prófétájuk idézetével kommentálva.

A szélsőjobb megteremtette saját safe-space-ét a Parlerrel”

– hirdeti öles betűkkel egy újságcím egy liberálbolsi amerikai lap címoldalán.

A CNN azt javasolta Bidennek, hogy tiltsa ki Amerikából, mert „orosz dezinformációs hálózat” meg nyilván „a gyűlöletbeszéd melegágya”, az Apple pedig gondolkozik rajta, hogy végleg törölje az alkalmazást az Apple Store-ból.

Hogy ez miért jó hír? Azért, mert amit hat hónapja még csak kérdőjellel, feltételes módban mertem leírni, mára valósággá vált:

megszületett a konzervatív közösségi média.

A jobboldali közösségi média születésének lehetünk épp tanúi? Hatalmas népmozgás indult meg az angolszász országokban #WalkAwayMovement néven, miután a Twitter két hatalmas követői bázissal rendelkező jobboldali influenszert is letiltott. A Twitter mintájára felhúzott, de a szólásszabadságot mindkét oldal számára garantáló Parler lehet a konzervatív média első bástyája, amely az elmúlt napokban a leginkább letöltött közösségimédia-applikációvá vált.

Sok nevesebb jobboldali vlogger ide helyezte át székhelyét, például Lauren Chen (Roaming Millennial) vagy Carl Benjamin (Sargon of Akkad, Garbage Human), illetve olyan első vonalas, itthon is ismert politikusok, mint Ted Cruz texasi szenátor vagy Kayleigh McEnany, a Fehér Ház szóvivője.

A jó hír, hogy a Parler felhasználóinak száma elért egy olyan kritikus tömeget, hogy az érkező influencerek már napok alatt vissza tudják szerezni azt a követőbázist, amelyet a Twitter elhagyásával elvesztettek, és hasonló vagy esetenként még nagyobb tábort is szerezhetnek – ezzel pedig több anyagi támogatót.

A magyar felhasználók száma is egyre bővül, annak ellenére, hogy a magyar fordítás továbbra is kritikán aluli, és egyelőre csak elvétve akad magyar tartalom, bár abban a Twitter sem bővelkedett. Reméljük, ez gyorsan változni fog.