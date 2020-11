A Facebook „politikai pártatlanságért felelős” vezetője korábban Joe Biden tanácsadója volt

A héten több ország is drasztikus intézkedéseket hozott, hogy kezelni tudják a koronavírus egyre inkább irányíthatatlan terjedését. A németek november másodikától egy hónapra lezárták az országot, a franciáknál szinte teljes karantént vezettek be, Belgiumban még az őszi szünetet is meghosszabbították, a szlovén kormány meghosszabbította az időszakos kijárási tilalomra vonatkozó szabályokat is, és az osztrákok sem hagyhatják el a lakóhelyüket este 8 és reggel 6 között.