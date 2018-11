Volner kitálalt a Jobbik piszkos pénzügyeiről

Volner Jánosnak elege lett a Jobbikból, otthagyta a pártot és már a Mi Hazánk Mozgalom színeiben politizál. Emiatt többen is támadják a Jobbik háza tájáról, most egy Facebook-bejegyzésében reagált az őt ért vádakra. Vallomásából kiderült, hogy titokban hogyan és mennyi pénz áramlott a Jobbikhoz közeli emberekhez, valamint a párt politikusaihoz.

Volner János, amikor korábban a Jobbikban politizált nettó 230 ezer forintos jogászi munkabért kapott és egy Skoda Octavia márkájú autót igényelt. Ezt most a párt úgy próbálja meg beállítani, mintha luxusfizetés és luxusautó járt volna neki. Volnernek ebből lett elege, ezért felhozott egy-két példát, hogy egyébként milyen kifizetések mentek a Jobbikban.

Sneider Tamás feleségének Vona Gábor jóvoltából havi 1 millió forint ütötte a markát. Volt, hogy egyetlen helyen is megkeresett ennyit a párt négy különböző kifizetőhelye közül"

– írja. Hozzáteszi, amikor ez kiderült, akkor Toroczkaival együtt ledöbbentek. Korábban azért nem tudtak erről, mert több helyre volt eldugva a pénz, amiről még a Vona Gábor bizalmi körébe tartozó elnökségi tagok sem tudtak. Megjegyzi, hogy a Jobbik jelenlegi elnökének barátnője is rengeteg pénzt keres a pártnál.

...vegyük például Sneider Tamás mai napig a Jobbiknál foglalkoztatott barátnőjét, Kilián Alexandrát (a párt országgyűlési képviselőjelöltjét). Nála vajon rendben vannak a havi több mint 1 milliós szerződések?"

– teszi fel a kérdést.

Hangsúlyozta, hogy "különösen izgalmasak ezek a hölgyeknek juttatott milliós pénzek annak ismeretében, hogy Sneider Tamás éppen a héten tartott sajtótájékoztatót, ahol a »keresztény alapokon nyugvó adópolitika« nevében nagy hangon követelte az 1 millió forintnál magasabb bérek kőkemény megadóztatását. Micsoda szemforgató, álkeresztény szélhámosság ez?!" – fakadt ki.

Elárulta azt is, hogy Sneider és Vona a Skoda Superb autójuk mellé sofőrt is igényeltek, ráadásul Vona Gábor még egy fekete Volkswagen tárgyalóbuszt is használt havi 400 ezer forintért.

