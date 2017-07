Varga: 280 milliárd forint körül lesz idén a családi adókedvezmény

Benjámin Netanjahu személyében harminc év után jár Budapesten izraeli kormányfő. De nemcsak ezért nagy jelentőségű a látogatás, hanem azért is, mert a V4-ek vezetőivel is találkozik Budapesten az izraeli miniszterelnök. Sógor Dániel arabista szerint ez is a mostani látogatás fő célja, azaz Izrael számára fontos a Visegrádi Négyekhez fűződő jó diplomáciai kapcsolat kialakítása.