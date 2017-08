Valószínűleg Clintonék csaltak az elnökválasztáson

WASHINGTON, 6:58

Egy amerikai konzervatív intézet kutatói hétfőn bejelentették: a tavalyi elnökválasztáson több ezer szavazatot adhattak le törvénytelenül.

A konzervatív Heritage Alapítvány hírportálja terjedelmes riportot közölt arról, hogy 17 államban fordulhatott elő törvénytelen szavazás: egy kutatás eredményei szerint ugyanis egy vagy több államban is voksolt ugyanaz a személy, vagy lakcímként például postafiókcímet adott meg, amely választás alkalmával nem elfogadott.

A The Daily Signal hírportál a floridai Elszámoltatható Kormányzás Intézete kutatásait ismertette. A szintén konzervatív floridai intézet az elmúlt hónapokban valamennyi államtól bekért választókra vonatkozó információkat, hogy kiderítse: voltak-e kettős szavazások, azaz egyazon szavazó regisztrált-e és leadott-e voksot két különböző választási helyiségben, akár különböző államokban is. Ezeket az információkat egyébként Donald Trump elnök választási tanácsadó bizottsága is elkérte. Az információkat a kutatóintézetnek összesen csak 21 államból sikerült megkapnia, egyes államok rendkívül magas összeget kértek értük, mások pedig egyszerűen megtagadták a kért adatok továbbítását.

A kutatóintézet 8471 olyan voksra bukkant, amely "nagyon nagy valószínűséggel" duplikált, azaz kettőzött: ezeket ugyanis a választási névjegyzékek adatai szerint ugyanazzal a névvel adták le.

A jelentés készítői azt feltételezik, hogy ha mind az 50 állam adatait megvizsgálhatnák, a törvénytelen szavatok száma jóval nagyobb lenne, akár 45 ezer voksról is kiderülne, hogy törvénytelen. A The Daily Signal szerint a floridai vizsgálat nemcsak a szavazók nevét és lakhelyeit azonosította be, hanem születési adataikat, társadalombiztosítási számaikat és munkahelyeiket is. A hírportál a vélhetően csalással megszerzett voksokra célozva megjegyzi: New Hampshire államban a demokraták elnökjelöltje, Hillary Clinton az összesen 700 ezer voksból alig 3 ezerrel szerzett többet, mint republikánus vetélytársa, Donald Trump. New Hampshire visszautasította, hogy adatokat szolgáltasson a floridai kutatóintézetnek.

A kutatók több mint 15 ezer olyan szavazót is találtak, aki lakcímként postafiókot, postai irodát, vagy közintézmény címét jelölte meg saját lakcímeként. Ez törvényellenes. Jelentésében az intézet rámutat arra is, hogy több államban rendkívül hanyag a választói adatbázis. Az adatot szolgáltató 17 államban 45 880 olyan választót azonosítottak, aki a regisztrált adatok szerint a tavalyi elnökválasztás előtt 115 évvel, vagy még annál is régebben született.

A Elszámoltatható Kormányzás Intézetét 2012-ben alapította Peter Schweizer, oknyomozó újságíróból lett politikai tanácsadó. Schweizer 2015-ben publikálta a Clinton Cash című bestseller könyvet, amelynek alapján dokumentumfilm is készült, ezt a a tavalyi választási kampány idején mutatták be. A könyv és a dokumentumfilm arról szól, hogyan segítettek külföldi kormányok Bill Clinton volt elnök és felesége, a demokraták tavalyi elnökjelöltje, Hillary Clinton egyéni meggazdagodásában.