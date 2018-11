Ukrajna bevezeti a hadiállapotot Oroszországgal szemben

Hadiállapot bevezetését javasolta hatvan napi időtartamra az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vasárnap éjjel tartott ülésén Olekszandr Turcsinov, a testület elnöke, amit Petro Porosenko államfő is támogatásáról biztosított – derült ki az Ukrajinszka Pravda hírportál tudósításából.

Porosenko közölte: kéri a parlamentet, hogy hétfőn rendkívüli ülésen vitassa meg a kérdést. Szavai szerint az ukrán hajókkal szembeni vasárnapi "agresszió" alapján nem zárható ki, hogy Oroszország más, köztük szárazföldi műveletekre készül Ukrajna szuverenitása és területi épsége ellen. Hangsúlyozta, hogy a hadiállapot bevezetése nem jelent „hadüzenetet”. „Semmiképpen sem jelenti azt, hogy Ukrajna bármilyen támadó műveletet készülne végrehajtani” – szögezte le.

Feltehetően az ukránok "keménykedtek", ugyanis Oroszországnak egy hatalmas teherhajóval kellett lezárnia a Kercsi-szoroson átívelő híd alatti átjárót, így akadályozván meg az ukrán haditengerészet három hajójának az illegális behajózását az Azovi-tengerre.

Összeül az ENSZ BT

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa sürgősséggel összeül hétfőn, hogy megtárgyalja az Ukrajna és Oroszország közötti konfliktus fejleményeit. Az AFP diplomáciai forrásokra hivatkozva hétfőre virradóra jelentette, hogy a testület ülését mind orosz, mind ukrán kérésre hívták össze délutánra.

Moszkva: Kijev készítette elő és szervezte meg a provokációt

Kijev készítette elő és szervezte meg a provokációt a Kercsi-szorosban – állította vasárnap esti közleményében az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, amely szerint Ukrajna a felelős a Krím félsziget és Krasznodari terület közötti Kercsi-szorosban vasárnap történt incidensért.

Az FSZB vasárnap esti közleményében azt állítja: megdönthetetlen bizonyítékkal rendelkezik arról, hogy a „provokációt” Kijev készítette elő és szervezte meg, és hamarosan nyilvánosságra is hozza.

A NATO és az EU önmérsékletre intette Oroszországot és Ukrajnát

Oana Lungescu, az észak-atlanti szövetség szóvivője vasárnap esti nyilatkozatában elmondta: a NATO figyelemmel kíséri az Azovi-tengeren és a Kercsi-szorosnál kialakuló helyzetet, kapcsolatban vagyunk az ukrán hatóságokkal.

Önmérsékletre és a feszültség csökkentésére szólítunk fel mindenkit. A NATO teljes mértékben támogatja Ukrajna önállóságát és területi egységét, beleértve hajózási jogát felségvizein – tette hozzá a szóvivő. Ugyancsak önmegtartóztatásra intette a feleket az Európai Unió is.

Közben ukrán nácik megrohamozták a kijevi orosz nagykövetséget

"Halál Oroszországra" – skandálták ukrán szélsőségesek, és közben gumiabroncsokat égettek a nagykövetség épületet előtt. A felbőszült tömeg a diplomáciai testület egyik autóját is felgyújtotta.

Crowds outside the Russian Embassy in Kyiv are chanting "Death to Russia! Death to Russia!" following the naval incident in the #KerchStraight #Ukraine pic.twitter.com/1grTlkPA1J