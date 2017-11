Újabb erőfitogtatásra készülnek az amerikaiak - Észak-Koreánál könnyen elszakadhat a cérna

A Fidesz szerint a Magyarország elleni forgatókönyv részeként a brüsszeli Soros-katonákon, valamint a pénzen megvett magyar és nemzetközi sajtón keresztül is támadás indul Magyarország ellen a migránsok kötelező befogadásának elutasítása miatt. Az amerikai milliárdos hálózata a hamarosan meginduló uniós költségvetési tárgyalásokat befolyásolva is nyomást akar gyakorolni a magyarokra. November 30-án pedig New Yorkban egy Magyarországot lejárató meghallgatás lesz, ahol az állítólag üldözött Soros-egyetem mellett a nemzeti konzultációról is szó lesz.