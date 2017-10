Túlélte a második világháborút, de a migránsokat már nem

A 2015-ben a magyar határt megtámadó migránstömeget vezető szír Ahmed H. a most újrakezdett büntetőperében is tagad mindent, illetve nem emlékszik semmire. Érdekes módon Ahmed H. mellett elfogása óta kiáll Soros illegális migrációt támogató hazai és nemzetközi szervezeti hálója. A Fidesz szerint ez nem véletlen, mivel a 2015-ös egy olyan irányítottan szervezett nemzetközi akció volt, amelyben Ahmed H. és a több Soros-szervezet is szorosan együttműködhetett.