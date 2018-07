Trump: ha nem lépünk gyorsan, Európa soha nem lesz olyan, mint a migráció előtt volt

Az Egyesült Királyságba történő látogatása során a The Sun napilap részletes interjúban beszélgetett Donald Trump amerikai elnökkel, aki ismertette álláspontját a Brexitről, a nemrégiben lemondott külügyminiszterről, Boris Johnsonról, valamint a migráció jelenségéről.

Az interjúban Donald Trump először is elismerte, hogy Theresa May brit miniszterelnök teljesítménye hagy némi kívánnivalót maga után, már ami a Brexit-tárgyalásokat érinti. Az amerikai elnök szerint a tárgyalások nagyon elhúzódnak, és el is mondta a brit kormányfőnek, hogy ő nagyon másképp csinálta volna ezt az ügyletet.

Az amerikai elnök leszögezte: ha a Brexit-tervezet keretén belül továbbra is uniós szabályokhoz ragaszkodnának a britek, akkor meghiúsulna az USA és az Egyesült Királyság közti kereskedelmi megállapodás.

Ha ebben egyeznek meg, akkor az Európai Unióval kereskednénk, nem pedig az Egyesült Királysággal.”

Az amerikai elnököt ezután a napilap Boris Johnsonról kérdezte. Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, Johnson nemrégiben mondott le külügyminiszteri posztjáról. A döntés mögött valószínűsíthetően az húzódik meg, hogy Johnson keményebb álláspontot képvisel a Brexitben, míg Theresa May az úgynevezett soft Brexitet pártolja.

Fotó: AFP

Szomorúan vettem tudomásul, hogy elhagyja a kormányzatot, de remélem valamikor visszatér. Szerintem remekül képviseli az országukat”

– mondta Trump. Kifejtette, hogy Johnson remek jelölt lenne az ország irányítására, ugyanakkor nem akarja egymás ellen hangolni őt és Theresa Mayt.

Nem volt ilyen pozitív véleménnyel azonban az amerikai elnök Sadiq Khan pakisztáni politikusról, aki London polgármestere. Ő többször is kikelta szókimondó amerikai elnök ellen annak ellenére, hogy a brit fővárosról rengeteg aggasztó híradás érkezett az elmúlt időszakban.

Szerintem szörnyű munkát végez. Nézze csak meg azt a rengeteg szörnyű dolgot, ami történik a városban! Nézze csak meg a növekedő bűnözést.”

Az interjúban Donald Trump a bevándorlásellenes álláspontjának is hangot adott. A véleménye szerint a migránsok befogadása óriási hiba volt, mert ez a jelenség azzal fenyegeti a kontinenst, hogy el fog tűnni őshonos kultúrája.