Tömeges bántalmazás után szigorítják a nemi erőszakkal kapcsolatos törvényt a spanyolok

Spanyolországban egy súlyos nemi erőszakkal kapcsolatos botrány után törvényt módosítanak, így a jövőben a nőnek is aktívan bele kell egyeznie a szexuális együttlétbe, mostantól "csak az igen jelent igent".

A készülőben lévő törvény kimondja, hogy a nőnek egyértelműen bele kell egyeznie a közösülésbe, a csendben maradás nem jelent beleegyezést, sőt az elutasításnak számít,

azaz azt jelenti, hogy egy esetleges aktus esetén az eset nemi erőszakként büntetendő, nem pedig szexuális zaklatásként, mint korábban.

A téma azután lett nagyon fontos Madridban, hogy a pampólnai bikafuttatás utáni fesztiválon a vádak szerint öt férfi megerőszakolt egy 18 éves lányt. Az esetről videó is készült, amelyen látszik, hogy a nő passzív és egy hangot nem adott ki az erőszak közben. Az ügyben eljáró bíró ezt beleegyezésként ítélte meg, ezért a nemi erőszak kategóriájából a szexuális zaklatás kategóriájába helyezte át az ügyet – írja a Mandiner.

Az ügyből hatalmas botrány lett, országszerte tüntetéseket tartottak többek között amiatt, mert az öt férfi szabadlábon védekezhet. Kilenc év börtönbüntetésre ítélték őket, azonban fellebbeztek a támadók a verdikt ellen, így az nem jogerős.

Kiderült továbbá az is, hogy egyikük a hadsereg, másikuk a civil gárda tagja, ők pedig ráadásul még munkahelyükre is visszatérhettek.

A mostani spanyol törvények szerint a nemi erőszaknak tényleges erőszakot, valamint megfélemlítést is tartalmaznia kell. A változtatásokat Carmen Calvo Poyato miniszterelnök-helyettes és egyenlőségi miniszter úgy kommentálta, hogyha egy nő nem mond egyértelműen igent, akkor minden más nemnek számít.

Fotó: AFP

A svédek is ezen az úton járnak

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, júliustól van érvényben Svédországban egy szabályozás, amely szerint a fizikai erőszak nélküli szex is büntetendő, amennyiben nem hangzott el mindkét fél részéről az egyértelmű beleegyezés. Korábban a skandináv országban is ugyanolyan volt a szabályozás, mint Spanyolországban, tehát ahhoz, hogy valaki nemi erőszakot kövessen el, a fizikai erőszakon túl kényszerítésre vagy fenyegetésre is szükség volt.

Júliustól azonban már mindkét fél kölcsönös, szóban is elmondott, vagy a testbeszéddel egyértelműen jelzett beleegyezésére is szükség van a svédeknél. A törvény szerint ezentúl a passzivitás, a szótlan tűrés nem jelent beleegyezést.