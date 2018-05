Svédországban mostantól nemi erőszaknak számít minden olyan együttlét, amibe nem egyeztek bele

STOCKHOLM, 14:22

A svéd parlament elfogadott egy új törvényt, miszerint nemi erőszaknak számít minden olyan szexuális együttlét – akkor is, ha az aktus nem fenyegetés vagy erőszak hatására jött létre –, amibe nem egyeztek bele egyértelműen.

A svéd kormány annak ellenére nyújtotta be a módosítást, hogy a Jogalkotó Tanács nem javasolta azt, mivel szerintük a már létező törvények is megfelelőek voltak. Az új törvényt 257 igen szavazattal, 38 nem ellenében fogadták el. A módosítás július 1-én lép életbe.

A jogvédő szervezetek üdvözölték a döntést.

A beleegyezés történhet szóban vagy testbeszéddel, de egyértelműnek kell lennie. Azt nem részletezik, hogy a testbeszéddel történő beleegyezésnél mi számít egyértelmű igennek. Azonban azt kikötötték, hogy a passzivitást nem lehet beleegyezésnek tekinteni. Ezzel azt akarták kiküszöbölni, hogy ha valaki alkohol vagy drog befolyása alatt áll, és a magatehetetlen állapotában nem tud ellenkezni, akkor azt ne lehessen eladni úgy, hogy az áldozat igent mondott az aktusra.

Ha valaki olyan személlyel akar szexuális kapcsolatot létesíteni, aki inaktív vagy kétértelműen kommunikál, akkor egyértelműen ki kell derítenie, hogy az illető szeretné-e az aktust vagy sem – áll az új törvényben.

A svéd kormány szerint a fiatal nőket leginkább fenyegető veszély a szexuális támadás, ezért is kezdeményezték az új törvényt, amellyel két új fogalmat is bevezettek: a gondatlanságból elkövetett nemi erőszakot és a gondatlanságból elkövetett szexuális zaklatást, amelyekért maximum négy év börtönbüntetés szabható ki.

Az eddigi szabályozás alapján nemi erőszak esetén be kellett bizonyítani, hogy az elkövető erőszakot alkalmazott, vagy azt, hogy az áldozat sebezhető állapotban volt, például alkohol befolyása alatt állt.

A svéd bűnügyi statisztikák szerint 2012 óta megháromszorozódott a szexuális bűncselekmények száma. Tavaly 7230 ilyen esetet jelentettek a rendőrségen, ami 2016-hoz képest is 10 százalékos növekedést jelent. A szexuális molesztálásokról tett feljelentések száma is három százalékkal nőtt egy év alatt, összesen 10 800 ilyen esetet jelentettek 2017-ben. Ráadásul a legtöbb szexuális bűncselekményről nem is tudunk, mivel nem beszélnek róluk az áldozatok. Tavaly azoknak a nőknek is csak a 60 százaléka jelentette az esetet a rendőrségen, akik egészségügyi ellátásban részesültek a stockholmi Sodersjukhuset kórházban a szexuális bűncselekményt követően. Egy 2014-es felmérés alapján Európán belül Svédországban és Dániában a legmagasabb a szexuális zaklatások száma. A felnőtt lakosság 80-100 százaléka állította azt, hogy élete során már érte őt szexuális zaklatás.