Siralmas: Németországban jöhet a harmadik nem

Itt nincs szemöldökcsipesz: félre csicskák, jön a Best of Viktor

A liberális tevehajcsár-simogatók már egy bevásárlólista láttán is "ökölbe szorult gyomorral" kiáltanak nácizmust, fasizmust, személyi kultuszt és szálasista diktatúrát. Az álproblémákkal viaskodó libnyaf közösségnek itt egy újabb gumicsont. Megérkezett a Best of Viktor, az orbánizmus új szintre emelkedett.