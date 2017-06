Simicska mozgósította az embereit a pénteki szavazásra

Egyetlen napirendi pontként az államfő által visszaküldött "plakáttörvényről" dönthetnek a képviselők pénteken a Fidesz-frakció által kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülésen. A tét az, hogy meglesz-e az illegális pártfinanszírozás megakadályozását célzó javaslat mögött a kétharmados támogatás. A Fideszben úgy tudják, hogy Simicskának minden pártban vannak emberei. Érdemes lesz tehát figyelni, hogy ki és hogyan szavaz majd.

A törvényjavaslat aktualitását a Jobbik plakátbotránya adja.

Mint ismeretes, Simicska Lajos nevetségesen olcsón, a piaci ár töredékéért biztosít hirdetési felületet a Vona Gábor vezette Jobbiknak. A Fidesz szerint a Jobbik plakátügye a politikai korrupció minősített esete. Ezzel a technikával Simicska kilóra megvette a Jobbikot.

Fideszes forrásaink szerint az ellenzéki pártok is kezdik felismerni, hogy a plakáttörvény elfogadása mindenki érdekében áll, a Jobbikon kívül valamennyi ellenzéki párt érdeke. Világos ugyanis Simicska célja, előnybe akarja hozni a Jobbikot. Simicska valamennyi rendelkezésre álló eszközével, médiaérdekeltségeivel és plakátcégeivel csak a Jobbikot segíti, ezzel pedig versenyhátrányba kerül a többi ellenzéki párt.

Simicska Lajos.

Egy fideszes forrásunk elmondta, hogy a Jobbiknak felszámolt bruttó árnál hatszor-hétszer drágábban adott számukra hirdetési felületet Simicska.

A Jobbiknak biztosított ingyenkampánnyal a többi ellenzéki pártot Lajos valósággal ledózerolja a pályáról.”

Az is elképesztő hazugság, hogy ezek a plakáthelyek azért ilyen olcsók, mert ezek csak „takaróplakátok” lennének.

Nézzünk csak szét a városban, a legjobb helyeken, a Körúton, a repülőtérre kivezető úton vannak a Jobbik plakátjai”.

A Fideszben bizakodnak abban, hogy az ellenzék pénteken támogatni fogja a törvény elfogadását, hiszen

senki sem lesz önmaga ellensége”.

Az MSZP-hez közel álló Népszava szombati cikke is erre enged következtetni. A Jobbik plakátbotránya kapcsán arról írnak, hogy ha marad a mostani helyzet, akkor a Jobbik Simicska segítségével nagyobbnak fog tűnni, mint amilyen valójában, és a versenyhelyzet nem egyenlőtlen lesz, hanem szinte teljesen megszűnik. Ezzel a baloldalt az a veszély fenyegeti, hogy teljesen kiszorul a hadszíntérről.

Hogy az MSZP-nek nem áll érdekében a számára érdeksérelmekkel járó helyzet fenntartása, az is bizonyítja, hogy korábban ők is beadtak egy pártfinanszírozással kapcsolatos törvényjavaslatot, amely számos tekintetben még a Fidesz javaslatánál szigorúbb is, és szerepeltek benne olyan elemek, amelyek a mostani plakáttörvényben is benne vannak, tehát szocialista részről még elvi akadálya sem lehet a törvényjavaslat támogatásának.

Ugyanakkor a Fideszben úgy tudják, hogy Simicskának minden pártban vannak emberei. Simicska mozgósította az embereit, hogy ne legyen eredményes a pénteki szavazás.

Érdemes lesz tehát figyelni, hogy ki és hogyan szavaz majd.