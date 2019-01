Rekordszámú transznemű gyerek van az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyságban egyre több 16 év alatti gyerek azonosítja magát transzneműként, emiatt sok szülő kérvényezi a gyereke nevének megváltoztatását.

A Deed Poll Services szerint az elmúlt 5 évben megugrott azoknak a szülőknek a száma, akik a gyerekeik címét (Miss/Master) meg akarják változtatni, mert a gyerekük már nem a születési neméhez tartozónak érzi magát. A Deed Poll Services egy olyan szolgáltatás, ami segít a névváltoztatásban. Az úgynevezett "deed poll" egyébként egy olyan legális dokumentum, amivel a névváltást igazolják a britek. Viszont ahhoz, hogy elindítsák a folyamatot, legalább a 16. életévüket be kell tölteniük. Itt jönnek a képbe a szülők.

Louise Bowers ilyen névváltoztató dokumentumokkal foglalkozik. A The Sunnak elárulta, hogy amíg korábban alig néhány ilyen kérelmet adtak be, addig most hetente 7-10 érkezik hozzájuk. A gyerekek többsége pedig csak 14-15 éves, de vannak köztük 10 évesek is.

A hivatalos adatok szerint a nemátalakító kezelésen – beleértve a hormoninjekciós kúrákat is – 97 gyerek vett részt 2009-2010-ben. Utána egy nagy ugrás következett, 2017-2018-ban 2519-re nőtt a nemátalakító kezelésen átesett gyerekek száma.

Fotó: AFP

Penny Mordaunt esélyegyenlőségért felelős miniszter tavaly vizsgálatot rendelt el, amikor kiderült, hogy 4 415 százalékkal (!!) növekedett azoknak a lányoknak a száma, akiket nemváltó kezelésre utaltak be.

Chris McGovern, a brit kormány korábbi korábbi tanácsadója szerint egy egész ipar ráépült a nemváltásra.

Emberek abból építenek karriert, hogy arra biztatják a gyerekeket, kérdőjelezzék meg a nemüket, abban a korban, amikor még csak gyerekeknek kellene lenniük"

– mondta. Hozzátette, hogy amikor a tanárok felhozzák ezeket a témákat, a gyerekek összezavarodhatnak, vagy boldogtalanok lehetnek, különböző traumákat élhetnek át.