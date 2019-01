Pert nyert a Google, továbbra is korlátlanul gyűjtheti a személyes adatainkat

Az Egyesült Államokban egy szövetségi bíró a Google a javára döntött abban a perben, amelyet egy magánszemély indított a techóriás ellen, és amely arról szól, hogy a Google arcfelismerő technológiája megsértette a felhasználók jogait a személyes adataiknak a gyűjtésével és tárolásával.

A 2016-ban kezdődött perben a keresetet Illinois államban nyújtották be. Ebben a felperes szerint a jogai sérültek azáltal, hogy a Google a hozzájárulása ellenére a biometrikus, vagyis a testére jellemző, egyedi adatokat gyűjtötte. Az adatokat egy különleges, arcfelismerő program segítségével szerezte a Google, amelyet a cég ráeresztett a Google Photos fényképtároló- és kezelő alkalmazás segítségével kezelt privát fényképekre – írja a The Verge.

A felperes 5 millió dollárnyi kártérítést szeretett volna kapni, mivel véleménye szerint saját maga mellett még több százezernyi felhasználót érint negatívan a Google adatgyűjtése. A felperes azzal érvelt, hogy az adatgyűjtés törvénybe ütközik, méghozzá az Illinois-i Biometrikus Információvédelmi Törvény miatt, amely szerint külön hozzájárulás nélkül nem lehet senkiről ilyen információt szerezni vagy tárolni.

A Google szerint a felperes nem jogosult semmilyen kompenzációra, ugyanis a felperes nem szenvedett joghátrányt az adatgyűjtésből következően.

Fotó: AFP

Edmond E. Chang szövetségi bíró a Google javára döntött, mondván, hogy a felpereseknek nem keletkezett konkrét kára.

Amellett, hogy ezáltal a Google folytathatja azon fotókon az adatgyűjtést, amelyet a Google Photoban tárolunk, amellett más ügyekre is hatással lehet a döntés, ugyanis hasonló perek folynak a Facebook és a Snapchat ellen. Mindkét techcéget az Illinois állambeli, korábban említett információvédelmi törvény alapján perelik.

Az arcfelismerő rendszerek egyre terjedőben vannak, számos országban már tömegesen alkalmazzák a technológiát, így például az amerikai reptereken, vagy az orosz metrókban is hasonló rendszerek működnek.

Az arcfelismerő programokat arra lehet használni, hogy felismerjenek keresett személyeket köztéri kamerafelvételeken. A technológiát éveken át fejlesztették, jelenleg arra is van lehetőség, hogy valós időben beazonosítsanak embereket a tömegben. Vannak barátibb felhasználási formák is, így például Írországban arra is használják a rendszert, hogy egyes farmokon nyomon kövessék a tehenek mozgását és az egyedi mintázatuk alapján beazonosíthassanak minden egyedet.