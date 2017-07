Pár év, és a muszlimok lesznek többségben Brüsszelben is

BRÜSSZEL, 8:58

A Migrációkutató Intézet felmérése szerint 2030-ra a muszlimok lehetnek többségben Brüsszelben.

A felmérés szerint jelentős a szakadék az európai muszlim közösség csendes többsége és aktív kisebbsége között. Az előbbiek integrálása elvileg könnyebben mehetne, de még az ő körükben is kevés az átütő siker, míg az aktív kisebbség nem is akar integrálódni, kifejezetten hisznek a többségi társadalommal szembeni konfrontációban.

Brüsszelben 300 ezerre teszik a muszlimok számát, ami azt jelenti, hogy minden negyedik ember muszlim. A felmérések szerint a kétharmadukat lehetne integrálni, de egyelőre nem látszik ez a sikertörténet"

— mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet kutatója az M1-en.

Fotó: AFP

A szakember részletezte az átfogóbb, Európára kiterjedő kutatás eredményeit is. Ennek értelmében például a brit muszlimok harmada vallotta, hogy a vallás nevében való gyilkolás igazolt lehet, míg a megkérdezettek 36 százaléka szerint a hitehagyókat meg kell ölni. A saríát, azaz az iszlám törvényeket nagyjából 40 százalék vezetné be, de a megkérdezettek 33 százaléka szívesen látna egy világméretű demokratikus kalifátust is.

Janik szerint a felmérésekben is jól látszik a fent említett törésvonal. Reagált arra a felvetésre is, hogy Európában előbb-utóbb többen lesznek a muszlimok.

Ennek ugye nyilván demográfiai okai vannak, hiszen a muszlimoknál nagyobb a szaporulat"

— mondta, majd hozzátette:

a már amúgy is negatív folyamatok tovább romolhatnak, hiszen már most látható, hogy ezek a közösségek sokkal rosszabb szociális körülmények között, és kilátástalanabb helyzetben élnek."

A jövőről elmondta, hogy valamit mindenképpen tenni kell, mert az ilyen tendenciák miatt 2030-ra például Brüsszelben is többségbe kerülhetnek a muszlimok, de Németországban és Franciaországban is hasonló várható a nagyvárosokban.