Nyitott az együttműködésre a 0%-os Párbeszéd

A Párbeszéd továbbra is nyitott az együttműködésre más ellenzéki pártokkal, a tervek szerint ősz végéig mind a 106 egyéni választókerületben megnevezi képviselőjelöltjét a 2018-as országgyűlési választásra - közölte Karácsony Gergely, a párt miniszterelnök-jelöltje.

A baloldali politikus vasárnap a fővárosban mutatta be a Párbeszéd budapesti és Pest megyei egyéni választókerületi képviselőjelöltjeit.

Karácsony Gergely Fotó: MTI Fotóbank

Karácsony Gergely az MTI számára elmondta, hogy a jelöltállítási folyamat április végén kezdődött a pártban.

A jelöltek mindegyikéről azt gondoljuk, hogy nemcsak az ellenzék meglévő szavazóit tudnák megszólítani, hanem a hiányzó egymillió bizonytalan szavazót is”

– mondta a mérhetetlen támogatottsággal rendelkező párt miniszterelnök-jelöltje.

Az ellenzéki politikus kitért arra, hogy a kormányváltás érdekében továbbra is nyitottak az együttműködésre más ellenzéki pártokkal az egyéni választókerületekben is. Elsősorban azokkal a pártokkal működnének együtt, amelyek a korábbi kormányokat is „maguk mögött szeretnék tudni”.