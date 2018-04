Novák Előd: Vona Gábor most már tehertétel a Jobbik számára

A választási kudarc után tovább gyűrűzik a Jobbikon belüli háború.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Toroczkai László, a Jobbik alelnöke ma nyíltan követelte Vona Gábor leváltását és a pártelitből való távozását is. Erre válaszképpen az egykori szkinhed, Sneider Tamás Toroczkai lemondását követelte, sőt Sneider a saját lemondását is belengette.

Fotó: Magyar Távirati Iroda Zrt.

A Jobbik délután elnökségi ülést tart, eközben Novák Előd egy hosszú Facebook-posztban több nagyon erős állítást is tett.

Novák Előd szerint a Jobbik radikális pártként egyre jobban erősödött, ám ekkor jött Vona néppártosodási ötlete.

Bár a migrációs helyzet tovább radikalizálta a társadalmat, épp nyílt volna a tér, Vona Gábor – pusztán stílusváltást ígérve, de valójában súlyos tartalmi változásokat is végrehajtva – letérítette a pártot fejlődő útjáról"

— írja.

A vasárnapi választás eredményével természetesen Novák sem elégedett.

Most viszont pl. a határon túliak körében is csak 1,16%-ot szereztünk: annyit, mint az LMP"

— emelte ki a Jobbik számára sokkoló adatot.

Novák Előd beismerte azt is, hogy Simicska Lajos pénzéből kampányolt a Jobbik, mint fogalmazott, ezzel a párt elvesztette a hitelességét.

A néppártosodásnak nevezett köpönyegforgatást az alábbiakban foglalta össze Novák, aki szerint ezzel a párt megbukott.

"Keresztállítási misszió helyett már hanukázós üdvözletek, illetve legutóbb – szerencsére nem volt hír belőle a kampányban – már a Hit Gyülekezete is kapott Vona Gábor és Mirkóczki Ádám jókívánságaiból, holott épp ő nevezte korábban cionista bizniszszektának őket az Országgyűlésben többször is. Ez csak egy a sok köpönyegforgatás közül, hiszen Vona Gábor ma már nem vonná meg a szavazati jogot az írástudatlanoktól, a cigányság népességrobbanásával sem törődik, s a Pongrátz Gergely által zászlónkra tűzött függetlenség helyett fontosabb lett az EU megmentése, azzal hitegetve az embereket, hogy az majd segít rajtunk. A társadalom radikalizálása helyett a Jobbik liberalizálási kísérletét láthattuk: Vona alaposan túltolta a néppártosodás biciklijét, pedig a kommunikációs finomhangolást még magam is támogattam."

Utalt arra is, hogy a Jobbik mára a baloldal kegyeit keresi, a kampányban több példát is láthattunk erre.

Színtelen, szagtalan, íztelen pártnak nincs jövője, az identitásvesztés pedig egy biztonságot nyújtó kapaszkodó elvesztését jelenti. Ezt pedig nem engedhetjük meg magunknak. A nemzet ellenségei örülnek, ha már nem szorgalmazunk radikális változást."

A poszt alapján a Jobbik szakadása egyre valószínűbb, a következő sorok alapján erre jó az esély.

"A Vona Gábor által ígért lemondás is színjátékká vált csupán, hiszen a következő hónapban lejárna amúgy is az egész elnökség mandátuma, így az igazi lemondás egy legalább időszakos visszavonulás volna csak. A választás éjszakáján bejelentett lemondás komolytalanságát jelzi, hogy a beszéd nem a kudarc okairól szólt, hanem arról, hogy Vona Gábor ismét egy személyben bejelentette, mit fog csinálni a Jobbik a következő négy évben. A Jobbik számára most tehertétel lett az ő személye, akinek ha fontos a párt jövője és saját becsülete, akkor háttérbe kell vonuljon: listás képviselőként dolgozhatna tovább. Ha már kezdeményezte, hogy miniszterelnök csak max. 8 évig lehessen bárki, akkor ideje neki is átadnia a helyét. Ha Vona Gábor inkább ragaszkodik posztjához, s hatalomtechnikai eszközökkel próbálja ellehetetleníteni akár új elnök megválasztását, az nemcsak inkorrekt a korábbi lemondási ígéretének tükrében, hanem a Jobbikra nézve veszélyes is."

Novák Előd a végén persze a Jobbik egyben maradását szorgalmazza, de megosztotta Toroczkai László korábbi bejegyzését is. A teljes poszt itt olvasható.