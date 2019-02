Nem szolgálják ki a "Trump-sapkás" vendégeket egy San Franciscó-i étteremben

A tulajdonos szerint a jól ismert piros sapka olyan jelkép, mint a horogkereszt vagy a Ku-Klux-Klan tagjai által hordott fehér köpeny.

Egy San Franciscó-i étterem tulajdonosa a héten megerősítette, hogy étkezdéjében nem fognak kiszolgálni olyan vendégeket, akik "Trump-sapkát" (vagy ahogy Amerikában ismerik: MAGA-sapka, a Make America Great Again szlogenjének rövidítése alapján) viselnek.

J. Kenji Lopez-Alt a Twitteren írt erről, és a bejegyzését "természetesen" már törölte azóta. A posztjában a Trump-sapkát a horogkereszthez és Ku-Klux-Klan-uniformishoz hasonlóan az intoleráns emberek viseletének nevezte.

Fotó: AFP

A tiltással sokan nem értenek egyet – még a kisebbségiek sem –, mert Lopez-Alt a politikai véleményük miatt diszkriminál embereket, amit a legtöbben elfogadhatatlannak tartanak – írja a Breitbart.

Érdekesség, hogy napokban az ismert színésznő, Alyssa Milano nyilatkozta azt, hogy a Trump-sapka az új horogkereszt.

Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá vált az Egyesült Államokban Donald Trump szimpatizánsainak a zaklatása, kirekesztése a baloldaliak részéről, akik elsősorban a Make America Great Again feliratú sapkákra utaznak. Ehhez köthető az idei év eddigi egyik legnagyobb álhíre is, melyről korábban több ízben is beszámoltunk.

Januárban egy abortuszellenes tüntetés után szélsőbaloldaliak és indiánok egy csoportja Trump-szimpatizáns diákok közé vegyülve próbálták hergelni a fiatalokat, ám ők együtt táncoltak és énekeltek az őslakosokkal. A baloldali fake news média az egészből azt hozta le, hogy a diákok rasszista megjegyzéseket tettek az indiánokra, ám egy felvételen sem hallatszott egy ilyen beszólás sem. Mire a srácokat tisztázták, a baloldali véleménybuborékban élők a diákok fejét követelték.