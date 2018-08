Mi is van a lábad között?

Andragógia, kulturális antropológia, gyártásszervezés, kameraman, alkalmazott látványtervezés, mozgóképkultúra és médiaismeret, fémművesség, kerámiatervezés, üvegtervezés, biofizika, immunológia, ökotoxikológia. És így tovább. Közel hatvan alap-, osztatlan és mesterképzés, amelyek közül huszonegy teljesen megszűnt, a többi meg átalakult 2015-ben.

Csakhogy ez nem volt diktatúra. Az érintetteken kívül szinte senkit nem érdekelt.

Most, hogy a társadalmi nemek tanulmánya, azaz a gender szak megszűnésének terve felmerült, viszont tombol a diktatúra. Önmagában már ez a különbség jelzi a gender szak társadalmi veszélyességét. Hogy ez az egész nekik, a védelmezőknek sem szakmai, hanem húsba vágó közéleti, politikai ügy.

Innentől kezdve semmi sem fontos. Pedig az egyetemi autonómia nem azt jelenti, hogy boldog-boldogtalan belepofázhat, mit tanítsanak magyar egyetemeken és mit nem. Az államot képviselő Emminek nem pusztán az egyetemi oktatással, de azok bonyolult következményrendszerével is számot kell vetnie, munkaerő-piaci és társadalmi hasznossági megfontolásokból megszüntethet, indíthat és összevonhat szakokat. És igen, a szakmai egyeztetés is halad, éppen zajlik: a sikongatástól ugyan nem hallatszott, tehát akkor elmondom én, hogy az ELTE a rendelkezésére álló véleményezési határidőn belül eljuttatta észrevételeit a Magyar Rektori Konferenciának. És mint írják, a fenntartó döntését az egyetem tudomásul veszi és tiszteletben tartja.

Akkor mi itt a probléma?

Csupán annyi, hogy beletenyereltek egy liberális darázsfészekbe. Ahonnan most a darazsak, akik közül egyesek lónak, mások bükkfának képzelik magukat, veszett iramban menekülnek. Ennek a szó szerint pár embernek, aki ebben a képzésben részt vett, valamint egalitárius-feminista tanárnőjüknek, aki velük együtt egész nap azon gondolkodott, hogy miért tragédia, hogy neki nem az van a lába között, aminek lennie kéne, alighanem valami komolyabb munka után kell néznie.

Ez ugyanis nem munka. Ez nem egyetemi színvonal. Ez kóklerség, szélhámosság, blöff.

Ha a társadalmi nemek képzést, amelyet valamilyen végzetes tévedés vagy ostobaság miatt rövid időn át mégis taníthattak az országban, szóval, ha ezt a képzést engedélyezzük, akkor minden mást is kéne. Minek ide vonatkozó törvény, állami felügyelet, garantált szakmai ellenőrzés – mindenki, aki a partvonalon kívül áll, ossza csak bátran az észt, mondja be a kedvenceit, és persze, majd lesz oktatás, mert ha nem, akkor diktatúra van, lepra és mocsárbűz.

Engedélyezzük például a szcientológiát, az például csak simán elveszi az agymosott emberek pénzét ufókutatással egybekötött mesedélutánokon, de azt még ők sem állítják, hogy akinek nunija van, annak meg kell tanulnia a kukisok nyelvét, hogy vigye valamire az életben (mert igen, a „gendernyelvészet” szerint van külön női és férfi beszéd, tényleg gratulálok). Bátran zöld utat adhatunk a bűvésztudományoknak is az egyetemeken, én személy szerint akkor lennék a legboldogabb, ha mester és tanítványai egész álló nap itt a pirost, hol a pirost játszanának, és erről még diplomát is osztogatnának.

A Gender Studies nemzetközi szabvány. És mint ilyen, társadalmilag mindenütt veszélyes, ahol felbukkan. A történet végén ugyanis nem a családvédelem áll, ahogyan Bencsik Gábor vélelmezi, hanem a család lebontása, az egyénisége, önálló gondolkodása után nemiségétől is megfosztott szerencsétlenek kitenyésztése.

A Gender Studiest azonnal el kell távolítani a közéletből, a helyére kell szorítani, oda, ahonnan érkezett: a szakállas nők honába, az áldott nyugati világba. Nekünk nem kell. És ha valamiben, akkor ebben közmegegyezés van Magyarországon, kivéve néhány nagyon okos értelmiségit, akik részint naivitásból, részint jól felfogott érdekből ki akarják pusztítani a férfiból a férfit, és a nőből a nőt.

Facebookos ismerősöm szerint az árukapcsolás a lényeg. A szcientológusokkal is úgy találkozol először, hogy mondjuk egy bevásárlóközpontban kivetítőn meglátod a Szimpatikus Embert, aki arról beszél neked, hogy egy kicsit kifogytál a vitaminokból. És ki ne érezné úgy, hogy szüksége volna arra a kis vitaminra?

Belépsz az üzletbe, és máris az övék vagy. Lecsaptak rád, nem eresztenek.

Nos, a Gender Studies ugyanígy dolgozik. Jaj, kinek árthat meg a tudományos párbeszéd, miért nem mondhatjuk el mi is a véleményünket? Miért avatkozik bele az állam mindenbe? Mennyiben tudományosabb a teológia, mint a társadalmi nemek tudománya? (Erre rögvest válaszolok is: abban, hogy nagyjából az emberiséggel egyidős, ti pedig 1968-tól piszkítjátok be a világot.)

Így lopakodna a Gender Studies. Ha hagynánk.

Hát, nem hagyjuk.